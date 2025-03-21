Врач раскрыла, чем грозит привычка пересаливать пищу

Российский невролог Анна Копцева заявила, что избыточное потребление соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая повышенный риск инсульта, сообщает Zakon.kz.

В беседе с NEWS.ru она рассказала, что суточная норма соли не должна превышать пяти граммов. Она подчеркнула важность контроля этого показателя в повседневном рационе, поскольку превышение нормы напрямую связано с ростом вероятности сосудистых катастроф, включая инсульты.

Копцева отметила, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний одного контроля соли недостаточно. Необходимо также ограничивать употребление продуктов, богатых холестерином. Врач напомнила, что рацион, в котором преобладают мясные блюда, яйца, жареная и соленая еда, белый хлеб, жирные молочные продукты, сладости и чипсы, может увеличить риск инсульта почти на 60%.

Она добавила, что добиться снижения уровня сахара и холестерина в крови возможно лишь при длительном соблюдении правильного питания – положительные изменения могут проявиться через три-шесть месяцев.

Ранее другой врач рассказала, какие пять привычек стоит внедрить в повседневную жизнь, чтобы продлить молодость.

