Врач раскрыл пугающую сторону ощущения дежавю

Частое дежавю может оказаться симптомом серьезных неврологических проблем со здоровьем. В этом уверен врач-невролог Рустем Гайфутдинов, сообщает Zakon.kz.

Дежавю – одно из самых загадочных состояний человеческой психики, которое время от времени испытывают многие. Например, пришли в незнакомое кафе, а ощущение такое, как будто вы тут были не один раз. Или слушаете новую песню, а кажется, что знаете каждое слово наизусть.

Эзотерики считают дежавю воспоминанием из прошлых жизней, психологи объясняют его сбоем в работе памяти, а мистики связывают с путешествиями между параллельными мирами.

Однако врач-невролог Рустем Гайфутдинов объясняет дежавю с научной точки зрения.

"Дежавю – это состояние, при котором человек ощущает, что он уже видел или переживал текущий момент ранее. Проще говоря, это ощущение знакомости с ситуацией или местом, которое на самом деле происходит впервые. Такое состояние часто называют "ощущением уже виденного" или "предчувствием прошлого опыта", – приводит его слова Life.ru.

За этот загадочный эффект отвечает височная кора головного мозга – область, которая играет ключевую роль в обработке воспоминаний и восприятии происходящих событий. Если дежавю случается редко – раз в год или реже, это абсолютно нормальное явление для здорового человека. Но когда ощущение "уже виденного" становится частым гостем, стоит насторожиться.

Одной из самых серьезных причин частого дежавю может стать височная эпилепсия – коварное заболевание, которое умеет отлично маскироваться под безобидные психологические состояния. В отличие от классических представлений об эпилепсии с судорогами и потерей сознания височные приступы протекают очень мягко и почти незаметно для окружающих. Человек остается в сознании, продолжает разговаривать и даже может выполнять простые действия, но при этом испытывает странные ощущения – навязчивое дежавю, нереальность происходящего, искажение звуков, необычные запахи или вкусы.

"Височные припадки связаны с раздражением или гиперактивностью височной доли мозга и могут сопровождаться различными симптомами: изменениями восприятия, галлюцинациями, нарушениями памяти или чувствительности", – пояснил невролог.

Особенно подозрительным должно стать дежавю, которое длится дольше нескольких секунд или повторяется несколько раз в неделю.

Кроме эпилепсии частое дежавю может сигнализировать о целом спектре других проблем с мозгом. Мигрень способна провоцировать странные ощущения в височных долях, создавая ложные воспоминания и искажая восприятие реальности. Опухоли в височной области, последствия черепно-мозговых травм, воспалительные процессы в нервной ткани – все эти состояния могут нарушать нормальную работу центров памяти и восприятия. Даже ранние стадии дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, иногда проявляются учащением эпизодов дежавю. Стресс, депрессия и тревожные расстройства тоже способны создавать почву для частых ложных воспоминаний, запуская замкнутый круг, – чем больше человек переживает из-за странных ощущений, тем чаще они повторяются и тем сильнее влияют на качество жизни.

Когда пора записаться к врачу

Рустем Гайфутдинов настоятельно рекомендует не игнорировать тревожные симптомы.

"При повторяющихся ощущениях дежавю необходимо обратиться к врачу-неврологу или специалисту по эпилепсии для проведения полноценного обследования. Особенно если эти состояния сопровождаются другими симптомами – например, потерей сознания, судорогами, необычными ощущениями или изменениями поведения", – советует он.

Современная диагностика располагает точными методами выявления неврологических проблем – электроэнцефалография зафиксирует патологическую активность мозга, МРТ покажет структурные изменения в височных долях, а специальные неврологические тесты помогут оценить состояние памяти и восприятия. Не стоит годами списывать учащающиеся эпизоды дежавю на усталость, стресс или мистические совпадения – за ними может скрываться заболевание, которое требует профессионального лечения.

Дежавю навсегда останется одним из самых загадочных и романтичных феноменов человеческого сознания. Пусть мистики продолжают видеть в нем связь с прошлыми жизнями, а эзотерики – послания из космоса. Но когда ощущение "уже видел" становится слишком навязчивым и частым, стоит прислушаться не к голосу Вселенной, а к сигналам собственного мозга. Своевременное обращение к неврологу поможет отличить поэтичную особенность восприятия от серьезного заболевания и сохранить ясность ума на долгие годы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

