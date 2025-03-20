Топ-5 привычек, которые замедляют старение

Старение – это естественный процесс, который неизбежен для каждого человека. Однако существует множество профилактических мер, которые могут продлить молодость. Врач рассказала, какие пять привычек стоит внедрить в повседневную жизнь уже сейчас, сообщает Zakon.kz.

В беседе с UfaTime врач Айгуль Арсланова рассказала, что правильное питание и регулярная физическая активность – основной залог крепкого здоровья.

По ее словам, для поддержания молодости рекомендуется включать в рацион свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, белки (рыба, бобовые, орехи) и молочные продукты. А также ограничить потребление сахара и насыщенных жиров, так как они увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и других заболеваний.

Важно: продукты, богатые антиоксидантами (ягоды, зеленый чай, орехи), помогают бороться с окислительным стрессом, который играет значительную роль в процессе старения.

Физическая активность

Регулярные физические упражнения – главное условие для замедления старения. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также поддерживают нормальный уровень холестерина и артериального давления.

Вместе с тем спортивные занятия улучшают обмен веществ и держит вас в тонусе. К тому же физическая активность положительно влияет на психологическое состояние, поскольку во время тренировок вырабатываются эндорфины и улучшается настроение.

Стресс – один из основных факторов, способствующих старению организма.

Врач назвала три способа снять стресс:

медитация и йога;

хобби и творческие увлечения;

общение с близкими и друзьями.

Забота о коже

Чтобы сохранить здоровье кожи, нужно использовать солнцезащитные средства, увлажнять кожу и избегать курения. Специалист объясняет, что никотин способствует разрушению коллагена, что ведет к преждевременному старению кожи.

Здоровье мозга

Сохранение умственной активности также имеет критическое значение для здорового старения. Врач рекомендует читать, изучать новое, играть в настольные игры, головоломки и решать логические задачи. Это способствует улучшению памяти и развитию мышления.

Кроме того, важно поддерживать общение с людьми для активации умственной деятельности.

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