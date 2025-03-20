Топ-5 привычек, которые замедляют старение
В беседе с UfaTime врач Айгуль Арсланова рассказала, что правильное питание и регулярная физическая активность – основной залог крепкого здоровья.
По ее словам, для поддержания молодости рекомендуется включать в рацион свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, белки (рыба, бобовые, орехи) и молочные продукты. А также ограничить потребление сахара и насыщенных жиров, так как они увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и других заболеваний.
Важно: продукты, богатые антиоксидантами (ягоды, зеленый чай, орехи), помогают бороться с окислительным стрессом, который играет значительную роль в процессе старения.
Физическая активность
Регулярные физические упражнения – главное условие для замедления старения. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также поддерживают нормальный уровень холестерина и артериального давления.
Вместе с тем спортивные занятия улучшают обмен веществ и держит вас в тонусе. К тому же физическая активность положительно влияет на психологическое состояние, поскольку во время тренировок вырабатываются эндорфины и улучшается настроение.
Стресс – один из основных факторов, способствующих старению организма.
Врач назвала три способа снять стресс:
- медитация и йога;
- хобби и творческие увлечения;
- общение с близкими и друзьями.
Забота о коже
Чтобы сохранить здоровье кожи, нужно использовать солнцезащитные средства, увлажнять кожу и избегать курения. Специалист объясняет, что никотин способствует разрушению коллагена, что ведет к преждевременному старению кожи.
Здоровье мозга
Сохранение умственной активности также имеет критическое значение для здорового старения. Врач рекомендует читать, изучать новое, играть в настольные игры, головоломки и решать логические задачи. Это способствует улучшению памяти и развитию мышления.
Кроме того, важно поддерживать общение с людьми для активации умственной деятельности.
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