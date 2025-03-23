#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.83
545.37
5.95
Советы

Астролог предупредила о переменах в жизни людей на фоне солнечного затмения

Астрология, гороскоп, затмение , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 23:08 Фото: pixabay
Частичное солнечное затмение, которое ожидается 29 марта, может стать поворотной точкой в жизни многих людей, уверена астролог и эзотерик Элиана Астратова.

По ее словам, с точки зрения астрологии, это время символизирует не только временное затмение солнечного света Луной, но и внутренние изменения, обновление и новые возможности, пишет Вечерняя Москва.

"Период затмения часто связан с необходимостью отпустить старое, освободиться от устаревших взглядов, привычек и ситуаций. Он может активировать процессы, которые ранее откладывались или казались невозможными", – пояснила специалист.

По словам астролога, энергия затмения пробуждает решительность и желание двигаться вперед. Это подходящий момент для начала нового этапа, принятия важных решений и смелых шагов.

Ранее были названы знаки зодиака, которым сложно найти идеальную пару в любви. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Как понять, что отношения близки к концу: ученые определили признаки
Советы
21:04, Сегодня
Как понять, что отношения близки к концу: ученые определили признаки
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: