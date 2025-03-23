Астролог предупредила о переменах в жизни людей на фоне солнечного затмения

Частичное солнечное затмение, которое ожидается 29 марта, может стать поворотной точкой в жизни многих людей, уверена астролог и эзотерик Элиана Астратова.

По ее словам, с точки зрения астрологии, это время символизирует не только временное затмение солнечного света Луной, но и внутренние изменения, обновление и новые возможности, пишет Вечерняя Москва.

"Период затмения часто связан с необходимостью отпустить старое, освободиться от устаревших взглядов, привычек и ситуаций. Он может активировать процессы, которые ранее откладывались или казались невозможными", – пояснила специалист.

По словам астролога, энергия затмения пробуждает решительность и желание двигаться вперед. Это подходящий момент для начала нового этапа, принятия важных решений и смелых шагов.

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