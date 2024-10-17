Как жвачка влияет на зубы

Жевательная резинка может помочь в профилактике кариеса, однако следует использовать ее только как дополнительное средство, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Ленте.ру" рассказал российский стоматолог Николай Ожерельев,. Он отметил, что жвачка не может заменить чистку зубов и использование зубной нити.

"Жевательная резинка стимулирует выделение слюны, которая нейтрализует кислоты, выделяемые бактериями в полости рта, удаляет остатки пищи и насыщает зубы минералами, такими как кальций и фосфат, укрепляющими эмаль. Особенно полезны жвачки с ксилитом, натуральным подсластителем. Исследования показывают, что ксилит может сократить количество вредных бактерий во рту до 75 процентов", — пояснил врач.

Ожерельев подчеркнул, что жевательная резинка должна использоваться только как дополнение к гигиеническим процедурам, таким как чистка зубов и применение зубной нити. Она наиболее эффективна после приема пищи, когда нет возможности сразу почистить зубы.

"Для максимальной пользы жуйте жвачку без сахара в течение 20 минут после еды. Это время позволяет слюне смыть остатки пищи и нейтрализовать кислоты. Однако, если у вас есть проблемы, например, с височно-нижнечелюстным суставом, перед использованием жевательной резинки лучше проконсультироваться со специалистом", – посоветовал стоматолог.

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