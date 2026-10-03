Назван самый вредный для здоровья продукт

Нутрициолог назвала самый вредный для здоровья продукт, сообщает Zakon.kz.

"Лента.ру" пишет, что правило "все хорошо в меру" работает не со всей едой и напитками. Об этом предупредила нутрициолог Наталья Лясковская. Она назвала продукт, который вредит здоровью даже в небольшом количестве.

"Любая доза алкоголя вредна для организма. Со всей остальной едой действует простое правило: питайтесь разнообразно и сбалансированно, если у вас нет ограничений по здоровью". Наталья Лясковская

Специалист уточнила, что людям без хронических заболеваний и лишнего веса не нужно без причины вычеркивать из меню отдельные продукты или даже целые группы. Любое ограничение продукта в рационе должно быть назначено врачом и обосновано диагнозом.

В качестве ориентира для составления сбалансированного меню нутрициолог предложила использовать гарвардскую тарелку и принципы средиземноморской диеты. Половину такой тарелки должны занимать овощи и фрукты, четверть – белок, остальное – долгие углеводы. Лучше выбирать сезонные овощи и фрукты, хотя ограничиваться только ими необязательно.

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