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Назван самый вредный для здоровья продукт

Осень, девушка, велосипед, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 13:32 Фото: pixabay
Нутрициолог назвала самый вредный для здоровья продукт, сообщает Zakon.kz.

"Лента.ру" пишет, что правило "все хорошо в меру" работает не со всей едой и напитками. Об этом предупредила нутрициолог Наталья Лясковская. Она назвала продукт, который вредит здоровью даже в небольшом количестве.

"Любая доза алкоголя вредна для организма. Со всей остальной едой действует простое правило: питайтесь разнообразно и сбалансированно, если у вас нет ограничений по здоровью".Наталья Лясковская

Специалист уточнила, что людям без хронических заболеваний и лишнего веса не нужно без причины вычеркивать из меню отдельные продукты или даже целые группы. Любое ограничение продукта в рационе должно быть назначено врачом и обосновано диагнозом.

В качестве ориентира для составления сбалансированного меню нутрициолог предложила использовать гарвардскую тарелку и принципы средиземноморской диеты. Половину такой тарелки должны занимать овощи и фрукты, четверть – белок, остальное – долгие углеводы. Лучше выбирать сезонные овощи и фрукты, хотя ограничиваться только ими необязательно.

В ООН сделали тревожное заявление о ценах на продукты питания в мире.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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