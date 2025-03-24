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Весенняя аллергия может навредить сердцу, предупреждают врачи

аллергия, вред, сердце , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 01:50 Фото: pixabay
Весенняя аллергия может быть опасна не только для дыхательных путей, но и для сердца. Об этом предупреждает аллерголог из Больницы Дойлстауна (США) доктор Нора Лин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Medical Xpress, по ее словам, сезонное обострение аллергического ринита, особенно весной, сопровождается воспалительными процессами в организме. Воздействие пыльцы и других аллергенов провоцирует не только насморк и кашель, но и системное воспаление, которое может распространяться даже на костный мозг, где формируются иммунные клетки. В результате воспаление может переходить в хроническую форму и затрагивать сердечно-сосудистую систему.

Доктор Лин напомнила об исследовании, опубликованном в 2018 году, которое связывает системное воспаление с развитием ишемической болезни сердца. Основной причиной заболевания является накопление атеросклеротических бляшек в артериях.

Кроме того, масштабное исследование с участием более 600 тысяч человек показало, что как астма, так и аллергический ринит увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и боли в груди. У людей с аллергическим ринитом вероятность ишемической болезни сердца возрастала на 25%, а риск сердечного приступа — на 20%.

Специалист также отметила, что аллергия может мешать физической активности, важной для укрепления сердца, а некоторые антигистаминные препараты могут дополнительно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что ученые нашли связь между грудным молоком и интеллектом ребенка. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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