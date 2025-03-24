Весенняя аллергия может навредить сердцу, предупреждают врачи
Как пишет Medical Xpress, по ее словам, сезонное обострение аллергического ринита, особенно весной, сопровождается воспалительными процессами в организме. Воздействие пыльцы и других аллергенов провоцирует не только насморк и кашель, но и системное воспаление, которое может распространяться даже на костный мозг, где формируются иммунные клетки. В результате воспаление может переходить в хроническую форму и затрагивать сердечно-сосудистую систему.
Доктор Лин напомнила об исследовании, опубликованном в 2018 году, которое связывает системное воспаление с развитием ишемической болезни сердца. Основной причиной заболевания является накопление атеросклеротических бляшек в артериях.
Кроме того, масштабное исследование с участием более 600 тысяч человек показало, что как астма, так и аллергический ринит увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и боли в груди. У людей с аллергическим ринитом вероятность ишемической болезни сердца возрастала на 25%, а риск сердечного приступа — на 20%.
Специалист также отметила, что аллергия может мешать физической активности, важной для укрепления сердца, а некоторые антигистаминные препараты могут дополнительно влиять на сердечно-сосудистую систему.
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