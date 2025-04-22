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Названы три знака зодиака, которые продвинутся по карьере до конца весны

Воздух, природа, горы, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 08:45 Фото: pexels
Период до конца весны 2025 года станет для некоторых знаков зодиака временем стремительного карьерного роста. По крайней мере так обещают астрологи, сообщает Zakon.kz.

Овен

Весна станет временем, когда вы не просто заявите о себе, а закрепите за собой авторитет. Главное – не сомневайтесь в своем праве идти выше.

Козерог

До конца весны вы можете получить предложение о повышении, расширить сферу влияния или даже сменить должность на более статусную. Люди увидят в вас не просто исполнителя, а лидера. Ваша карьера стремительно выходит на новый уровень.

Дева

Вас может ждать повышение, улучшение условий труда или признание профессионального сообщества. Все усилия последних месяцев дадут осязаемый и заслуженный результат.

Ранее астрологи предсказали, что денежный поток обрушится на представителей трех знаков зодиака.

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Аксинья Титова
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