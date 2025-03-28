#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
498.25
537.16
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
498.25
537.16
5.96
Советы

Три знака зодиака с мощной интуицией

Знаки зодиака с хорошей интуицией, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 08:10 Фото: pixabay
Специалисты назвали три знака зодиака, которые не просто замечают детали, а читают людей, как открытую книгу, сообщает Zakon.kz.

На первом месте – Скорпионы.

Хитрый и расчетливый психолог, он не только умеет мастерски манипулировать окружающими людьми, но и ненавидит ложь в любом ее проявлении. За то, что его кто-то обманул, он будет мстить до последнего и сделает это жестоко и беспощадно. Если вас это не слишком-то пугает, не обольщайтесь.

Он отлично понимает, кто, когда и в какой момент ему врет, ощущая это буквально интуитивно, и никогда не допустит, чтобы кому-то удалось обвести его вокруг пальца даже в самом, казалось бы, незначительном аспекте. Он анализирует, следит за вашим языком тела, эмоциональным состоянием, и делает на основе всего этого свои собственные выводы.

Далее идут Близнецы.

Кажется, что обмануть их нетрудно. Они нередко производят впечатление легкомысленных людей, которые так много болтают, что, кажется, сами через пару минут забывают суть разговора. Не переживайте, у них отличная память и они прекрасно выделяют не только то, кто и о чем им говорить, но и то, насколько это соответствует истине.

Очень внимательные, Близнецы способны зацепиться за любую мелочь и моментально вывести вас на чистую воду, сделав это в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. Те, кто хорошо знаком с Близнецами, порой удивляются глубине их интеллекта и прекрасной памяти, которая способна удерживать массу самых разных мелочей в голове на все случаи жизни.

Замыкают тройку знаков зодиака с невероятной интуицией Девы.

Этот знак зодиака порой производит впечатление, словно бы в его голову вшит супермощный компьютер, который позволяет находить решение даже в самой сложной и запутанной ситуации. Более того, в этом компьютере, кажется, и детектор лжи имеется.

Дева немедленно выстраивает логическую цепочку из фактов, которые вы ей предоставляете, составляя подробнейшую картину вашего рассказа. Дева может додумывать все за вас, определять верные и неверные факты и понять, где вы соврали. Цель вашей лжи, кстати, тоже не останется для нее секретом, поскольку она не только прекрасный аналитик, но и психолог неплохой.

Также стали известны самые мудрые женщины по знаку зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Гороскоп на 28 марта: не уходите далеко от телефона
Советы
07:02, Сегодня
Гороскоп на 28 марта: не уходите далеко от телефона
Как через eGov.kz купить VIP-номер для автомобиля в Казахстане
Советы
22:26, 27 марта 2025
Как через eGov.kz купить VIP-номер для автомобиля в Казахстане
Как бороться с бессонницей, рассказал врач
Советы
20:20, 27 марта 2025
Как бороться с бессонницей, рассказал врач
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: