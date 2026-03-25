#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Советы

Чувствуют без слов: знаки зодиака с самой мощной интуицией

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 16:51 Фото: freepik
Астрологи считают, что интуиция распределена между знаками неравномерно: у одних она проявляется эпизодически, у других – становится основным инструментом восприятия мира, сообщает Zakon.kz.

Знаки, которым чаще всего приписывают развитое "шестое чувство", перечислил портал Mixer.

Рак

Безусловный лидер в этом списке – Рак.

Управляемый Луной, символом эмоций и подсознания, он буквально впитывает чувства окружающих.

Его эмпатия – не навык, а врожденное состояние. Рак не просто понимает ваши эмоции – он их проживает вместе с вами. Радость, тревога, боль – все это он ощущает почти физически.

Именно поэтому Раки становятся теми людьми, к которым идут за поддержкой. Они чувствуют, когда что–то не так, даже если вы тщательно это скрываете.

Однако такая чувствительность может истощать: им бывает сложно отделить чужие переживания от своих. Но желание заботиться о близких всегда берет верх.

Рыбы

Рыбы – самый интуитивный и духовный знак зодиака.

Под влиянием Нептуна, планеты снов и иллюзий, они воспринимают мир на глубоком, почти мистическом уровне. Их интуиция редко поддается логике. Она проявляется через предчувствия, сны, внезапные озарения и даже творчество.

Эмпатия Рыб практически безгранична. Они видят хорошее в людях, сопереживают и умеют поддержать так, что слова становятся настоящим лекарством.

Да, их чувствительность делает их уязвимыми, но именно она позволяет им понимать то, что для других остается скрытым.

Скорпион

Если Рак и Рыбы чувствуют, то Скорпион – видит насквозь.

Его интуиция – это острый, почти детективный инструмент.

Он мгновенно улавливает ложь, скрытые мотивы и недосказанность.

Скорпиону не нужно "вчувствоваться" – он просто знает. Его взгляд словно сканирует собеседника, вскрывая то, что тот пытается спрятать.

Под влиянием Плутона он понимает темные стороны человеческой природы и не боится смотреть правде в глаза.

Иногда это может пугать, но цель Скорпиона – не разрушение, а истина.

Весы

Весы – не самый очевидный интуитивный знак, но их сила – в тонком ощущении баланса и отношений.

Под управлением Венеры они чувствуют гармонию и дисгармонию буквально на уровне атмосферы.

Они считывают жесты, интонации, настроение в комнате.

Особенно ярко их интуиция проявляется в обществе: Весы сразу замечают напряжение, скрытые конфликты или человека, которому некомфортно.

Именно поэтому они часто становятся посредниками и дипломатами – теми, кто умеет сглаживать острые углы и возвращать равновесие.

Дева

Интуиция Девы – не мистическая, а аналитическая.

Под влиянием Меркурия она замечает то, что ускользает от других: детали, несоответствия, изменения в поведении.

Дева не "чувствует" – она вычисляет.

Изменился тон голоса, жесты стали резче, слова не совпадают с действиями – и картина складывается сама.

Ее эмпатия проявляется в делах. Она не будет говорить красивых слов, но предложит конкретную помощь именно тогда, когда это действительно нужно.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 16:51
Сегодня легко сорваться: гороскоп на 25 марта

Ранее астрологи сообщили, что четыре знака зодиака будут непрерывно богатеть до июня 2026.

Айсулу Омарова
Читайте также
Три знака зодиака с мощной интуицией
08:10, 28 марта 2025
Три знака зодиака с мощной интуицией
Названы самые мудрые женщины по знаку зодиака
01:49, 27 марта 2025
Названы самые мудрые женщины по знаку зодиака
Названы самые верные спутницы по знаку зодиака
19:06, 22 мая 2025
Названы самые верные спутницы по знаку зодиака
