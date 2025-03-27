Почему счастье не зависит от успеха и богатства

Психологи уверены, что, несмотря на распространенные стереотипы, счастье не всегда связано с материальным достатком, успехом или даже здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Так, многочисленные исследования и наблюдения показывают, что среди обеспеченных людей нередко встречаются несчастные, в то время как те, кто живет скромно, часто излучают неподдельную радость.

Как оказалось, всех по-настоящему счастливых объединяет одно ключевое качество.

Это не привычные для таких тем оптимизм, благодарность или даже любовь.

"Речь идет о способности проживать моменты жизни без постоянной оценки происходящего. Такие люди не делят события на "плохие" и "хорошие", не стремятся все контролировать и не живут в режиме ожидания".

Главное умение таких людей – находиться "здесь и сейчас", позволяя себе просто быть, не навешивая ярлыков и не сравнивая себя с окружающими.

Это, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", позволяет снизить внутреннее напряжение.

На практике гармония проявляется просто: попасть под дождь без зонта – не повод для раздражения, а шанс почувствовать мир вокруг.

Специалисты подчеркивают: развить это состояние возможно. Основной шаг – научиться останавливаться в моменты самокритики и спрашивать себя: "А если все именно так, как должно быть?"

Ранее психологи раскрыли несколько интересных моментов феномена под названием "синдром самозванца". Со слов специалистов, это – психологический феномен, из-за которого люди недооценивают свои достижения и приписывают успех случайности, а не собственным усилиям. Люди с этим синдромом часто испытывают тревогу и сомнения в своих силах, считая, что их успехи – это случайность или что они не заслуживают признания и похвалы.