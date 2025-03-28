Гороскоп на 28 марта: не уходите далеко от телефона

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 28 марта, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня соблюдение каких бы то ни было принципов будет лишь способом потратить время и силы впустую. Сообразуйтесь только с вопросами рациональности того или иного действия, это придаст им некоторую эффективность.

Телец

Сегодня что-то должно произойти, ваша задача – быть в курсе событий, тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях. Не уходите далеко от телефона и почаще проверяйте почтовый ящик.

Близнецы

Сегодня у вас будет возможность одобрить или отвергнуть довольно серьезное предложение, и вашему слову подчинятся. Так что подумайте трижды прежде, чем что-то говорить.

Рак

Сегодня вы можете смело говорить о своих чувствах, это не вызовет ни малейшей неловкости, если, конечно, разговаривать вы станете с самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным.

Лев

Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.

Дева

Ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успеха. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Если не можете сдержаться – язвите по телефону.

Весы

Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете счастье находиться. Не так уж на нем и плохо. А как внизу – еще не известно. Пока.

Скорпион

Сегодня вам показаны походы в бассейн, баню, купание в проруби – на выбор. Если все это неосуществимо – просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.

Стрелец

Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется, в противном случае вы рискуете помешать им произойти.

Козерог

Сегодня вам трудно будет усидеть на месте. Переизбыток идей заставит вас метаться, бросаться на людей в попытке что-то им объяснить.

Водолей

От вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если вы стремитесь к лидерству, то нынче легко его добьетесь.

Рыбы

Кажется, что люди, вас окружающие намерены принимать в штыки любое ваше начинание. Ну так не спрашивайте их мнения. Пусть полюбуются на результат.

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