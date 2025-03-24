Синдром самозванца: когда успех кажется случайностью

Психологи раскрыли несколько интересных моментов феномена под названием "синдром самозванца", сообщает Zakon.kz.

Со слов специалистов, синдром самозванца – психологический феномен, из-за которого люди недооценивают свои достижения и приписывают успех случайности, а не собственным усилиям. Люди с этим синдромом часто испытывают тревогу и сомнения в своих силах, считая, что их успехи – это случайность или что они не заслуживают признания и похвалы.

Они могут бояться, что другие рано или поздно раскроют их "некомпетентность" или "неподготовленность".

Как проявляется?

постоянное чувство, что ты недостаточно компетентен;

страх разоблачения, даже если ты реально крут;

склонность приписывать успех удаче или помощи других.

Причины возникновения синдрома самозванца могут быть различными, включая перфекционизм, воспитание в условиях, где успехи оценивались слишком высоко, или постоянное сравнение себя с другими. Чтобы справиться с этим синдромом, важно признать свои достижения, научиться принимать ошибки как часть роста и осознавать, что каждый человек может ошибаться или не знать всего, что важно для успешной работы.

Как справиться?

записывайте свои реальные достижения – они не случайны;

разрешите себе ошибаться – это часть роста;

помните: даже эксперты не знают всего!

А психолог Алиса Курамшина уверена, что достаточно всего трех шагов, чтобы настроение и состояние человека начали меняться в лучшую сторону.