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Советы

Синдром самозванца: когда успех кажется случайностью

Синдром самозванца, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 06:46 Фото: pixabay
Психологи раскрыли несколько интересных моментов феномена под названием "синдром самозванца", сообщает Zakon.kz.

Со слов специалистов, синдром самозванца – психологический феномен, из-за которого люди недооценивают свои достижения и приписывают успех случайности, а не собственным усилиям. Люди с этим синдромом часто испытывают тревогу и сомнения в своих силах, считая, что их успехи – это случайность или что они не заслуживают признания и похвалы.

Они могут бояться, что другие рано или поздно раскроют их "некомпетентность" или "неподготовленность".

Как проявляется?

  • постоянное чувство, что ты недостаточно компетентен;
  • страх разоблачения, даже если ты реально крут;
  • склонность приписывать успех удаче или помощи других.

Причины возникновения синдрома самозванца могут быть различными, включая перфекционизм, воспитание в условиях, где успехи оценивались слишком высоко, или постоянное сравнение себя с другими. Чтобы справиться с этим синдромом, важно признать свои достижения, научиться принимать ошибки как часть роста и осознавать, что каждый человек может ошибаться или не знать всего, что важно для успешной работы.

Как справиться?

  • записывайте свои реальные достижения – они не случайны;
  • разрешите себе ошибаться – это часть роста;
  • помните: даже эксперты не знают всего!

А психолог Алиса Курамшина уверена, что достаточно всего трех шагов, чтобы настроение и состояние человека начали меняться в лучшую сторону.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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