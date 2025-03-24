Синдром самозванца: когда успех кажется случайностью
Со слов специалистов, синдром самозванца – психологический феномен, из-за которого люди недооценивают свои достижения и приписывают успех случайности, а не собственным усилиям. Люди с этим синдромом часто испытывают тревогу и сомнения в своих силах, считая, что их успехи – это случайность или что они не заслуживают признания и похвалы.
Они могут бояться, что другие рано или поздно раскроют их "некомпетентность" или "неподготовленность".
Как проявляется?
- постоянное чувство, что ты недостаточно компетентен;
- страх разоблачения, даже если ты реально крут;
- склонность приписывать успех удаче или помощи других.
Причины возникновения синдрома самозванца могут быть различными, включая перфекционизм, воспитание в условиях, где успехи оценивались слишком высоко, или постоянное сравнение себя с другими. Чтобы справиться с этим синдромом, важно признать свои достижения, научиться принимать ошибки как часть роста и осознавать, что каждый человек может ошибаться или не знать всего, что важно для успешной работы.
Как справиться?
- записывайте свои реальные достижения – они не случайны;
- разрешите себе ошибаться – это часть роста;
- помните: даже эксперты не знают всего!
А психолог Алиса Курамшина уверена, что достаточно всего трех шагов, чтобы настроение и состояние человека начали меняться в лучшую сторону.