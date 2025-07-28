Гороскоп на 28 июля: будьте готовы к сюрпризам
Овен
Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести, могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами, будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.
Телец
Сегодня вам, возможно, придется действовать напоказ, старательно аффектируя каждый шаг. Это пригодится впоследствии, когда вас постараются обвинить в бездействии.
Близнецы
Сегодня вы можете почувствовать себя маленьким и слабым. В таком случае лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия сегодня не оправдаются.
Рак
Сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящим для светских бесед и прочих милых развлечений.
Лев
Чем чаще вы будете повторять что-то, тем более понятно и близко это будет звучать. Используйте этот эффект, и вы добьетесь своего уже сегодня.
Дева
Сегодняшний день может ознаменоваться потерей чего-то давно знакомого. Постарайтесь не ссориться со старыми друзьями – подобного рода утраты невосполнимы.
Весы
От вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если вы стремитесь к лидерству, то сегодня легко его добьетесь.
Скорпион
Окружающим совершенно необязательно быть в курсе того, насколько вы в действительности уверены в себе. Напишите на лице что-нибудь убедительное, чтобы никто не догадался, что вы колеблетесь.
Стрелец
Живите этим конкретным днем. Он будет достаточно интересен, чтобы не было необходимости, скучая, строить планы на будущее.
Козерог
Сегодня в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить, тем самым вы лишите себя приятного приключения.
Водолей
Сегодня главная задача – оказаться в нужное время в нужном месте. Этот день может послужить началом небезынтересного романа.
Рыбы
Самое худшее, что вы завтра можете сделать, – это предпринять какие-либо действия через чью-то голову. Толку от них не будет, а на вас обидятся.
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