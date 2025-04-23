186 человек обратились после укусов клещей к врачам Алматы

С наступлением весны просыпается активность опасных кровососущих. В медицинские организации города с укусами клещей обратились 186 человек. Важно соблюдать меры предосторожности при прогулках на природе и своевременно обращаться за помощью, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы – главный государственный санитарный врач города Алматы Касымхан Алпысбайулы рассказал, что с 1 марта 2025 года проводится еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в медицинские организации по поводу укусов клещей.

"С начала эпидемиологического сезона по состоянию на 10 апреля 2025 г. в медицинские организации с укусами клещей обратились 186 человек. Из них детей до 14 лет от кровососущего пострадали 89. В аналогичный период прошлого года число укушенных составило 182. Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин". Касымхан Алпысбайулы

Также специалист отметил, что на указанный период в городе случаев клещевых инфекций не зарегистрировано. При этом в 2024 году было зарегистрировано три случая клещевого энцефалита среди невакцинированных лиц и один случай клещевого боррелиоза. Заболевшие получили стационарное лечение.

Также санврач отметил, что в случае обнаружения присосавшегося клеща в наиболее ранние сроки, а это не позднее 4-го дня после присасывания клеща, необходимо обращаться в пункты серопрофилактики, где окажут квалифицированную медицинскую помощь и осуществят введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

В городе оказание экстренной помощи лицам, пострадавшим от укусов клещей, осуществляется в пяти травматологических пунктах медицинских организаций, из них четыре (Центральная городская клиническая больница, ГКБ №4, ГКБ №7, БСНП) обслуживают взрослое население города, Центр детской неотложной медицинской помощи обслуживает детей всех районов города.

Пункты серопрофилактики обеспечены противоклещевым иммуноглобулином (в наличии имеются 16 литров 680 мл).

Основной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Профилактические прививки против клещевого энцефалита получают лица, работающие в природных условиях, население, проживающее в зонах, эндемичных по клещевому энцефалиту.

"На складе Управления общественного здравоохранения Алматы в наличии имеется вакцина ТикоВак (производитель – Бельгия) в количестве 11 447 доз. Вакцина показана для активной иммунизации против клещевого энцефалита лиц в возрасте от 16 лет и старше. Первичный курс вакцинации состоит из трех доз. Для формирования иммунитета первую и вторую дозы предпочтительно вводить в зимние месяцы (перед активизацией клещей, которая происходит весной) с интервалом от одного до трех месяцев. Третью дозу следует вводить через 5-12 месяцев после введения второй дозы. Ревакцинация проводится через три года после введения третьей дозы. Дальнейшая ревакцинация лицам моложе 60 лет проводится через пять лет, а лицам старше 60 лет – через три года". Касымхан Алпысбайулы

Также санврач добавил, что для лиц, не успевших получить прививки зимой, предусмотрена экстренная схема иммунизации. Она состоит из двух прививок с интервалом две недели.

В период сезона активности клещей при посещении природного очага клещевого энцефалита (походы в горы, лес, отдых в окрестностях города) специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности по недопущению укусов клещей:

носить светлую однотонную одежду с длинными рукавами. Она должна плотно прилегать к телу, брюки следует заправлять в сапоги и носки, а на голову надевать косынку или шапку;

использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей;

проводить частые само- и взаимоосмотры одежды, тела и вещей. По возвращении домой внимательно осмотреть одежду и тело на предмет наличия клещей.

Окрестности города Алматы являются эндемичной территорией, где распространены иксодовые клещи, являющиеся переносчиками клещевых инфекций. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваемости клещевыми инфекциями осуществляется ряд организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Одной из неспецифических мер профилактики клещевых инфекций является противоклещевая обработка. В текущем эпидсезоне систематически обрабатывают лесные массивы и городские парки, скверы общей площадью 2366,56 га, из них восемь лесных массивов общей площадью 1764,924 га, 101 городской парк и сквер общей площадью 601,636 га.

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Соблюдение мер безопасности, раннее обращение за медицинской помощью в случае присасывания клеща, своевременная профилактика и лечение способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания.