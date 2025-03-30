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Советы

Об опасности использования ароматизаторов для дома предупредили врачи

ароматизаторы, уют, запахи, ароматы, , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 15:15 Фото: pixabay
Медики предупреждают, что душистые вещества из диффузоров и более сложных систем ароматизации при слишком больших количествах могут повышать риск аллергической реакции и обострения заболеваний легких, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь, по словам доктора Евгения Таратухина, такие приспособления опасны для людей с бронхиальной астмой. Об этом он рассказал в интервью "Газете.Ru".

"Высокая концентрация не несет прямой угрозы здоровью, если, конечно, все душистые вещества разрешены к применению. Но это повышает риск аллергической реакции и обострения заболеваний легких, в первую очередь бронхиальной астмы", – отметил врач.

Он пояснил, что все душистые вещества различаются по свойствам: некоторые сильно пахнут за счет их летучести, а другие – за счет высокой к ним чувствительности носа. При этом, концентрация первых всегда будет выше.

"Искусство парфюмера состоит в том, чтобы сделать формулу не просто с желаемым ароматом, но и с оптимальными техническими характеристиками. И если добиться приятного запаха довольно легко, то сделать состав высокого качества на порядок сложнее", – сказал Таратухин.

Он пояснил, что прямой угрозы здоровью это не несет, умереть от этого нельзя, но, чтобы полностью себя обезопасить, нужно придерживаться нескольких правил.

"Во-первых, аромат в помещении не должен быть сильным. Нос имеет свойство адаптации, поэтому первое впечатление важнее всего. Если в нос "ударил" запах, а потом исчез, значит, концентрация слишком высокая. Аромат должен ощущаться постоянно, но едва уловимо. Во-вторых, если запах вам неприятен, кажется мыльным или вызывает физическое ощущение в носу как будто набили ваты или нос закладывает, значит, с отдушкой что-то не то, формула несбалансирована. В-третьих, если вдруг появилось першение, чихание или даже чувство нехватки воздуха, надо выйти на свежий воздух немедленно. Это особенно важно при аллергиях, бронхиальной астме", – отметил врач.

Использование натуральных отдушек, эфирных масел – тоже не выход, так как именно в них и содержатся аллергены.

"В этом плане современные душистые вещества гораздо безопаснее. И конечно, если вы решите спать в ароматизированном помещении, оно должно проветриваться, чтобы испаряющийся из диффузора аромат вместе с основой не концентрировались", – заключил специалист.

Ранее химики напомнили о главной опасности пластиковых контейнеров для еды и рассказали, как использовать эти емкости без вреда для здоровья.

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Андрей Дюсупов
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