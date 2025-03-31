Какие животные подходят разным знакам зодиака
Расскажем, какие животные подходят разным знакам зодиака.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Овны энергичные и активные, любят движение и приключения. Им подходят: собаки спортивных пород (бордер-колли, джек-рассел-терьер), хорьки, попугаи (ара, корелла).
Не подходят: флегматичные и ленивые животные, например персидские кошки.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Представители этого знака спокойные, ценят комфорт и уют. Им подойдут британские и шотландские вислоухие кошки, золотистые ретриверы, декоративные кролики, черепахи.
Не подходят: очень активные и шумные животные (например, хаски).
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Общительные, любят перемены и интеллектуальные вызовы.
Им можно попробовать завести попугая (волнистый, жако), сфинкса, пуделя или хорька. Не стоит делать выбор на молчаливых и малоактивных животных.
Рак (21 июня – 22 июля)
Раки заботливые и чувствительные, они любят животных, как членов семьи. Им могут подойти кошки (особенно пушистые – мейн-куны, персы), спаниели, рыбки, морские свинки. Не подойдут независимые и холодные животные (например, игуаны).
Лев (23 июля – 22 августа)
Это яркие и харизматичные люди, любят экзотику. Подойдут львам: мейн-кун, бенгальская кошка, доберман, ара, шиншиллы. Не подходят: незаметные и скромные питомцы.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Практичные люди, любят чистоту и порядок. Им можно попробовать завести кошку породы сиамская или русская голубая, лабрадора, грызуна (шиншиллы, хомяки) или декоративных рыбок.
Не подходят девам животные, требующие сложного ухода.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Эстеты, любящие красоту и гармонию. Весам подходят: экзотические кошки (абиссинская, сиамская), декоративные собаки (померанский шпиц, пудель), попугаи, лошади. Не подходят: слишком гиперактивные животные.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Таинственные и сильные, любят необычных питомцев. Подойдут скорпионам: рептилии (змеи, ящерицы), черные кошки, доберманы, совы. Не подойдут: милые и слишком покладистые животные.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы – любители приключений, активные и энергичные. Им подходят: хаски, ретриверы, лошади, попугаи-говоруны, бордер-колли. Не подходят: медлительные и ленивые питомцы.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Это ответственные и серьезные люди, выбирающие животных, которые приносят пользу. Им подойдут: немецкие овчарки, ретриверы, козы, собаки-поводыри. Не подойдут: животные, требующие чрезмерного внимания.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Необычные водолеи любят оригинальность. И животные им подойдут соответствующие: сфинксы, игуаны, попугаи жако, экзотические рыбы.
Не подходят: традиционные питомцы без яркой индивидуальности.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Рыбы – чувствительные, любящие помечтать люди. Им подходят: рыбки (особенно золотые), персидские кошки, декоративные крысы, улитки ахатины. Не подходят: слишком шумные и беспокойные животные.
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