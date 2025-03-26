Собаки каких пород на самом деле умеют улыбаться
"Улыбки" появляются, когда эти питомцы чувствует себя спокойно и безопасно: мышцы морды ослаблены и уголки пасти поднимаются вверх, язык может быть слегка высунут. Перечислим распространенные породы собак, умеющих "улыбаться".
Самоед
Фото: wikimedia
Эти собаки известны своим "самоедским смайлом" – углы их губ естественно приподняты, создавая постоянную улыбку.
Голден ретривер
Фото: wikimedia
Эти очень дружелюбные животные часто улыбаются, особенно когда рады встрече с хозяином.
Вельш корги
Фото: wikimedia
Обожают внимание, часто выражают эмоции "улыбкой" и активным вилянием хвоста.
Американский стаффордширский терьер
Фото: wikimedia
Многие представители этой породы умеют широко "улыбаться", особенно после активных игр.
Шиба-ину
Фото: wikimedia
Их хитрая улыбка – часть породы. Любят выражать эмоции с приподнятыми уголками губ.
Кокер-спаниель
Фото: wikimedia
Их милая мордочка и радостное выражение часто воспринимаются как улыбка.
Все эти породы обожают общение и умеют выражать свою радость "улыбкой".
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