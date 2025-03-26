#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.83
545.37
5.95
Советы

Собаки каких пород на самом деле умеют улыбаться

Какие породы собак на самом деле умеют улыбаться, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:27 Фото: wikimedia
Некоторые породы собак действительно умеют улыбаться, выражая радость и дружелюбие. Причина заключается в их физиологических особенностях, сообщает Zakon.kz.

"Улыбки" появляются, когда эти питомцы чувствует себя спокойно и безопасно: мышцы морды ослаблены и уголки пасти поднимаются вверх, язык может быть слегка высунут. Перечислим распространенные породы собак, умеющих "улыбаться".

Самоед

Фото: wikimedia

Эти собаки известны своим "самоедским смайлом" – углы их губ естественно приподняты, создавая постоянную улыбку.

Голден ретривер

Какие породы собак на самом деле умеют улыбаться, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:27

Фото: wikimedia

Эти очень дружелюбные животные часто улыбаются, особенно когда рады встрече с хозяином.

Вельш корги

Какие породы собак на самом деле умеют улыбаться, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:27

Фото: wikimedia

Обожают внимание, часто выражают эмоции "улыбкой" и активным вилянием хвоста.

Американский стаффордширский терьер

Какие породы собак на самом деле умеют улыбаться, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:27

Фото: wikimedia

Многие представители этой породы умеют широко "улыбаться", особенно после активных игр.

Шиба-ину

Какие породы собак на самом деле умеют улыбаться, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:27

Фото: wikimedia

Их хитрая улыбка – часть породы. Любят выражать эмоции с приподнятыми уголками губ.

Кокер-спаниель

Какие породы собак на самом деле умеют улыбаться, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:27

Фото: wikimedia

Их милая мордочка и радостное выражение часто воспринимаются как улыбка.

Все эти породы обожают общение и умеют выражать свою радость "улыбкой".

Ранее британский кинолог Уилл Атертон назвал три породы собак, которые не стоит заводить владельцам-новичкам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Модные тренды весны-2025
Советы
14:01, Сегодня
Модные тренды весны-2025
Как не навредить домашней кошке
Советы
13:43, Сегодня
Как не навредить домашней кошке
"Идти напролом и пробивать лбом стену": Василиса Володина назвала главные ошибки 26 марта
Советы
10:39, Сегодня
"Идти напролом и пробивать лбом стену": Василиса Володина назвала главные ошибки 26 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: