Собаки каких пород на самом деле умеют улыбаться

Некоторые породы собак действительно умеют улыбаться, выражая радость и дружелюбие. Причина заключается в их физиологических особенностях, сообщает Zakon.kz.

"Улыбки" появляются, когда эти питомцы чувствует себя спокойно и безопасно: мышцы морды ослаблены и уголки пасти поднимаются вверх, язык может быть слегка высунут. Перечислим распространенные породы собак, умеющих "улыбаться".

Самоед

Фото: wikimedia

Эти собаки известны своим "самоедским смайлом" – углы их губ естественно приподняты, создавая постоянную улыбку.

Голден ретривер

Фото: wikimedia

Эти очень дружелюбные животные часто улыбаются, особенно когда рады встрече с хозяином.

Вельш корги

Фото: wikimedia

Обожают внимание, часто выражают эмоции "улыбкой" и активным вилянием хвоста.

Американский стаффордширский терьер

Фото: wikimedia

Многие представители этой породы умеют широко "улыбаться", особенно после активных игр.

Шиба-ину

Фото: wikimedia

Их хитрая улыбка – часть породы. Любят выражать эмоции с приподнятыми уголками губ.

Кокер-спаниель

Фото: wikimedia

Их милая мордочка и радостное выражение часто воспринимаются как улыбка.

Все эти породы обожают общение и умеют выражать свою радость "улыбкой".

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