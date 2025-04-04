Что нельзя делать в период растущей Луны до 13 апреля

Фазы Луны в астрологии имеют особое значение в жизни человека, так как влияют на различные ее аспекты. С 1 по 13 апреля будет период растущей Луны, сообщает Zakon.kz.

О том, что лучше не делать в это время, а какие дела желательно побыстрее закончить в ближайшие пару недель, рассказала астролог Элиана Астратова. По ее словам, нужно сосредоточиться на начинаниях, которые требуют накопления и роста.

"Это время идеально подходит для нового: будь то новые проекты, личные отношения или любые начинания, требующие позитивной энергии и вдохновения. Однако есть некоторые действия, которых стоит избегать в этот период", – заявила астролог интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Прежде всего, нельзя начинать крупные дела, связанные со значительными тратами или рисками.

"Также не рекомендуется заключать долговременные контракты или соглашения, которые могут потребовать изменений в будущем, так как это время подходит больше для укрепления и расширения, чем для переосмысления и изменений", – добавила Астратова.

Кроме того, стоит отложить на убывающую Луну дела, связанные с распродажами или ликвидацией чего-либо, а также завершение текущих проектов, которые требуют осторожности.

"Убывающая Луна будет более подходящим временем для занятий, связанных с завершением, избавлением от ненужного и переоценкой своих ресурсов. Поэтому, чтобы максимально использовать потенциал растущей Луны, сосредоточьтесь на позитивных начинаниях и избегайте спорных или рискованных решений", – заключила астролог.

О том, как пройдет сегодняшний день, 4 апреля, для всех знаков зодиака, можно прочитать здесь.