#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Советы

Что нельзя делать в период растущей Луны до 13 апреля

Что нельзя делать в период растущей луны, астролог, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 10:14 Фото: pixabay
Фазы Луны в астрологии имеют особое значение в жизни человека, так как влияют на различные ее аспекты. С 1 по 13 апреля будет период растущей Луны, сообщает Zakon.kz.

О том, что лучше не делать в это время, а какие дела желательно побыстрее закончить в ближайшие пару недель, рассказала астролог Элиана Астратова. По ее словам, нужно сосредоточиться на начинаниях, которые требуют накопления и роста.

"Это время идеально подходит для нового: будь то новые проекты, личные отношения или любые начинания, требующие позитивной энергии и вдохновения. Однако есть некоторые действия, которых стоит избегать в этот период", – заявила астролог интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Прежде всего, нельзя начинать крупные дела, связанные со значительными тратами или рисками.

"Также не рекомендуется заключать долговременные контракты или соглашения, которые могут потребовать изменений в будущем, так как это время подходит больше для укрепления и расширения, чем для переосмысления и изменений", – добавила Астратова.

Кроме того, стоит отложить на убывающую Луну дела, связанные с распродажами или ликвидацией чего-либо, а также завершение текущих проектов, которые требуют осторожности.

"Убывающая Луна будет более подходящим временем для занятий, связанных с завершением, избавлением от ненужного и переоценкой своих ресурсов. Поэтому, чтобы максимально использовать потенциал растущей Луны, сосредоточьтесь на позитивных начинаниях и избегайте спорных или рискованных решений", – заключила астролог.

О том, как пройдет сегодняшний день, 4 апреля, для всех знаков зодиака, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Гороскоп на 4 апреля: Близнецам – влюбленность, Весам – отдых
Советы
06:37, Сегодня
Гороскоп на 4 апреля: Близнецам – влюбленность, Весам – отдых
"Взрывной" астропрогноз от Глобы на 4-6 апреля
Советы
04:40, 04 апреля 2025
"Взрывной" астропрогноз от Глобы на 4-6 апреля
Казахстанцам разъяснили порядок получения удостоверения личности
Советы
13:58, 03 апреля 2025
Казахстанцам разъяснили порядок получения удостоверения личности
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: