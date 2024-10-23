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Убывающая Луна: что нужно, а что нельзя делать

Убывающая Луна, что можно и что нельзя делать, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 12:24 Фото: pexels
До 31 октября 2024 года Луна будет находиться в фазе убывания. И в этот период, как оказалось, есть определенные рекомендации для людей, сообщает Zakno.kz.

Убывающая Луна идеально подходит для завершения дел и освобождения от ненужного.

"В этот период рекомендуется заниматься уборкой, избавляться от старых вещей, которые больше не служат вам. Это также время для завершения начатых проектов, анализа ошибок и планирования будущего. Что касается обрядов, убывающая Луна прекрасно подходит для очищения энергетического пространства", – пояснила эзотерик Инна Алексеева (Мишина) интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По ее словам, можно проводить ритуалы, освобождающие от негативных энергий, заговаривать воду на здоровье или очищение.

"Также хороши медитации и практики, направленные на внутреннюю гармонию. Однако в это время нежелательно стричь волосы. Считается, что стрижка на убывающую Луну может негативно сказаться на их росте и здоровье. Вместо этого лучше уделить внимание уходу за волосами – маски, процедуры и тому подобное", – добавила Алексеева.

Также не рекомендуется начинать новые проекты или важные дела, так как они могут оказаться неуспешными. Лучше всего, посоветовала эзотерики, уделить время саморефлексии и уборке, и этот период пройдет с пользой.

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