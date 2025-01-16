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Убывающая Луна: что можно и что нельзя делать

Убывающая Луна, что можно и что нельзя делать, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 09:27 Фото: pixabay
С давних времен люди следили за лунным календарем. И даже в современном мире ему следуют. Например, высаживают растения, идут в парикмахерскую согласно растущему или убывающему положению Луны. В этом месяце период убывающей начался 15 января и завершится 25 января, сообщает Zakon.kz.

О том, что можно и нужно сделать и чего не стоит делать в это время, рассказала эзотерик Майя Королёва.

По ее словам, полезным будет завершить все начатые проекты и дела, а также подвести итоги и проанализировать их.

"Отличное время, чтобы избавиться от вредных привычек, так как убывающая Луна способствует избавлению от зависимостей и негативных мыслей. Также можно очистить организм, начать диету, период детокса, очищение кожи и организма", – пояснила эзотерик интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Кроме того, в период убывающей Луны желательно избавиться от старых вещей, очистить дом и выбросить ненужное.

"Хорошо гасить кредиты, возвращать долги и решать какие-либо финансовые вопросы. Некоторые в это время проводят ритуалы избавления от обид и негативных эмоций, а также планируют бюджет", – добавила Королёва.

А вот начинать новые проекты не стоит, так как энергия спутника в это время направлена именно на завершение, поэтому старт может быть крайне неэффективным.

"Лучше не делать крупные покупки. Особенно если это связано с долгосрочными вложениями – недвижимость, автомобиль. Старайтесь не проводить косметологические процедуры, не делать операции, инъекции и серьезные изменения во внешности", – посоветовала эзотерик.

Также следует избегать конфликтов и стрессовых ситуаций, так как Луна усилит любой негатив.

Королёва советует не пугаться этого периода.

"Просто сосредоточьтесь на внутреннем состоянии, занимайтесь медитациями, самоанализом, используйте время для отдыха и восстановления сил", – заключила эзотерик.

Между тем российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева, которая недавно избавилась от длинных волос, поделилась своим календарем благоприятных дней для стрижек.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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