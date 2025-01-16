Убывающая Луна: что можно и что нельзя делать
О том, что можно и нужно сделать и чего не стоит делать в это время, рассказала эзотерик Майя Королёва.
По ее словам, полезным будет завершить все начатые проекты и дела, а также подвести итоги и проанализировать их.
"Отличное время, чтобы избавиться от вредных привычек, так как убывающая Луна способствует избавлению от зависимостей и негативных мыслей. Также можно очистить организм, начать диету, период детокса, очищение кожи и организма", – пояснила эзотерик интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Кроме того, в период убывающей Луны желательно избавиться от старых вещей, очистить дом и выбросить ненужное.
"Хорошо гасить кредиты, возвращать долги и решать какие-либо финансовые вопросы. Некоторые в это время проводят ритуалы избавления от обид и негативных эмоций, а также планируют бюджет", – добавила Королёва.
А вот начинать новые проекты не стоит, так как энергия спутника в это время направлена именно на завершение, поэтому старт может быть крайне неэффективным.
"Лучше не делать крупные покупки. Особенно если это связано с долгосрочными вложениями – недвижимость, автомобиль. Старайтесь не проводить косметологические процедуры, не делать операции, инъекции и серьезные изменения во внешности", – посоветовала эзотерик.
Также следует избегать конфликтов и стрессовых ситуаций, так как Луна усилит любой негатив.
Королёва советует не пугаться этого периода.
"Просто сосредоточьтесь на внутреннем состоянии, занимайтесь медитациями, самоанализом, используйте время для отдыха и восстановления сил", – заключила эзотерик.
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