Ожидание и реальность: почему блюда по рецептам не всегда получаются

Бывает, готовишь блюдо, и кажется, что все шаги сделаны правильно и строго по рецепту, а результат совсем не тот. На картинке все выглядит аппетитно, а на выходе, как говорится, – ожидание и реальность. Zakon.kz разбирался, почему же так происходит.

Знакомо, правда? Пригласил друзей и все решил приготовить сам. Вроде стараешься, готовишь, следуешь рецептам, буквально как шеф-повар мишленовской кухни... А в итоге получается так, что, скорее всего, не рискнешь попробовать это даже сам, а гости и вовсе начнут думать, что им не рады.

Мы обратились к экспертам, чтобы разобраться, в чем же секрет приготовления блюд. Ведь иногда за неудачной готовкой скрываются не только неправильные действия, но и масса других факторов, которые мы даже не замечаем.

Фото: Reddit/pikabu

По словам шеф-повара Оксаны Порошковой, которая в профессии уже больше 40 лет, при готовке самое главное – это соблюдать граммовку. Второе: тепловая обработка, чтобы не передержать и готовить по времени.

"То есть если блюдо готовится 40 минут, нельзя даже на 5 минут дольше держать на плите. Если вы делаете замес на булочки и написано: килограмм муки. Не высыпайте все на смесь. Потому что вы не знаете, какая клейковина и структура муки. Поэтому мука вводится постепенно, и замешивается тесто. Чтобы именно консистенция теста была мягкая, чтобы вы его не забили мукой. Здесь играют роль все факторы, и иногда нужно смотреть по ситуации, может и 850 граммов хватить. Наверное, любая хозяйка или повар, работая руками, должны чувствовать, что вот этой муки достаточно. Это же правило действует на баурсаки и блины". Оксана Порошкова

Фото: Reddit/NealGijsbertse

Наша собеседница отмечает, что также важно место, где готовят пищу. Например, разница между газовой и электрической плитой достаточно большая. По ее словам, человеку нужно время, чтобы привыкнуть к новой кухне. На газовой, например, можно сразу уменьшить огонь, и температура изменится мгновенно, в то время как на электрической плите процесс нагрева происходит гораздо медленней.

"На самом деле все имеет значение. Когда я готовлю дома, весь процесс готовки подстраивается под то, что у меня есть. А вот на работе все немного по-другому. Там и посуда другая: казанки, сковородки и чугунные сковородки". Оксана Порошкова

Шеф-повар назвала пять распространенных причин неудачной готовки:

вы не соблюдаете пропорции;

разное оборудование;

разные продукты;

технология приготовления;

неправильный рецепт.

Порошкова рекомендует перед началом готовки детально изучить рецепт и посмотреть видео. По ее словам, сейчас существует много обучающих YouTube-каналов по кулинарному ремеслу. К слову, помимо правильного способа приготовления, важную роль играет и эмоциональное состояние. Ведь часто мы замечаем, что блюдо, приготовленное с любовью или с душой, особенно вкусное.

Фото: Reddit/spellingerror

Психолог Дина Жапарова считает, что если человек испытывает стресс, тревогу, подавленность или у него есть конфликты с близкими, то готовка может стать достаточно энергозатратной. В таком случае может не хватать сил, и процесс превращается в обременительное занятие для любого человека.

"Осознанность в процессе приготовления тоже имеет большое значение. Если мы не вовлечены, если у нас нет энергии или творческого желания, то, конечно, можем недосолить, пережарить что-то или тесто не поднимется. Эмоциональное состояние сильно влияет на нашу способность сосредоточиться. Мы должны получать удовольствие от самого процесса приготовления. Причем не только отрицательные эмоции, но и положительные также влияют на результат". Дина Жапарова

Например, когда человек находится на этапе влюбленности, он может интересоваться разными рецептами и готовить с особым удовольствием. Как раз в такие моменты рождаются кулинарные шедевры.

Между тем психолог говорит, что есть шеф-повара, которые занимаются этим профессионально. Они умеют отключаться от своих переживаний и сосредотачиваться на процессе готовки. Все эмоции остаются за пределами кухни.

Эксперты отмечают, что, перед тем как приступить к приготовлению любого блюда, стоит отбросить все посторонние мысли и погрузиться в сам процесс. Ведь приготовление пищи – это своего рода медитация, момент, когда можно сосредоточиться на каждом шаге, создать что-то вкусное и сделать приятное своим родным. К тому же домашняя еда, приготовленная своими руками, всегда дает вдвойне больше энергии.