Как "притянуть" богатство с помощью ювелирных камней всем знакам зодиака

Астролог Макайла МакРей рассказала, как притянуть финансовое изобилие, используя силу кристаллов, подходящих тому или иному знаку зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как отметила астролог в своей статье для журнала Parade, магия кристаллов подразумевает их использование для энергетической настройки себя на желаемые намерения.

Овен

Кристалл изобилия: розовый кварц

Финансовая энергия Овнов находится под влиянием Венеры, поэтому гармоничным помощником становится розовый кварц – минерал, связанный с любовью и раскрытием сердца. Он помогает Овнам в практическом развитии и укреплении внутреннего роста.

Телец

Кристалл изобилия: флюорит

Финансовая сфера Тельца находится под управлением Меркурия. Флюорит, находящийся в его покровительстве, способствует ментальной ясности, балансирует мышление и поднимает его на более высокую вибрацию. Этот камень приносит Тельцам не только умственные, но и материальные дары.

Близнецы

Кристалл изобилия: лунный камень

Лунное влияние на зону достатка Близнецов требует кристалла, связанного с Луной – лунного камня. Он помогает регулировать эмоции, развивает интуицию и внутренний баланс. В случае Близнецов он также притягивает финансовую стабильность.

Рак

Кристалл изобилия: цитрин

Для Раков, чья финансовая энергия подкреплена Солнцем, идеален цитрин – солнечный камень уверенности, радости и жизнелюбия. Он придает смелости и открывает путь к материальному процветанию.

Лев

Кристалл изобилия: изумруд

Финансовая энергия Льва находится под покровительством Меркурия, а изумруд в этом случае служит источником ментальной активности, логики и решительности. Для Львов он также становится магнитом для богатства.

Дева

Кристалл изобилия: жемчуг

Финансовую область Дев направляет Венера, и жемчуг идеально соответствует ее мягкой и уравновешенной энергии. Он наполняет Дев нежностью, спокойствием и внутренней уверенностью.

Весы

Кристалл изобилия: красный гранат

Весы черпают свою силу в финансовых вопросах через энергию Марса. Красный гранат символизирует волю, страсть и решительность. Он помогает Весам идти к благополучию с четкой целью.

Скорпион

Кристалл изобилия: лазурит

Юпитер управляет финансовыми потоками Скорпионов. Лазурит – кристалл интуиции и духовного изобилия – резонирует с их энергией. Он наполняет мышление мудростью и притягивает роскошь.

Стрелец

Кристалл изобилия: дымчатый кварц

Финансовый успех Стрельцов направляется Сатурном. Дымчатый кварц очищает от негатива и помогает оставаться сосредоточенным на долгосрочных целях.

Козерог

Кристалл изобилия: содалит

Уран управляет финансовыми перспективами Козерогов. Содалит пробуждает мышление, усиливает проницательность и вдохновляет на практичные идеи. Он способствует не только интеллектуальному, но и материальному росту.

Водолей

Кристалл изобилия: селенит

Финансовая энергия Водолеев подчинена Нептуну. Селенит – легкий и очищающий кристалл – помогает усилить связь с интуицией.

Рыбы

Кристалл изобилия: яшма

Венера управляет финансовой стороной жизни Рыб. Яшма питает сердечную энергию, помогает в развитии отношений и способствует материальному изобилию.

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