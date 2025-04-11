Как "притянуть" богатство с помощью ювелирных камней всем знакам зодиака
Как отметила астролог в своей статье для журнала Parade, магия кристаллов подразумевает их использование для энергетической настройки себя на желаемые намерения.
Овен
Кристалл изобилия: розовый кварц
Финансовая энергия Овнов находится под влиянием Венеры, поэтому гармоничным помощником становится розовый кварц – минерал, связанный с любовью и раскрытием сердца. Он помогает Овнам в практическом развитии и укреплении внутреннего роста.
Телец
Кристалл изобилия: флюорит
Финансовая сфера Тельца находится под управлением Меркурия. Флюорит, находящийся в его покровительстве, способствует ментальной ясности, балансирует мышление и поднимает его на более высокую вибрацию. Этот камень приносит Тельцам не только умственные, но и материальные дары.
Близнецы
Кристалл изобилия: лунный камень
Лунное влияние на зону достатка Близнецов требует кристалла, связанного с Луной – лунного камня. Он помогает регулировать эмоции, развивает интуицию и внутренний баланс. В случае Близнецов он также притягивает финансовую стабильность.
Рак
Кристалл изобилия: цитрин
Для Раков, чья финансовая энергия подкреплена Солнцем, идеален цитрин – солнечный камень уверенности, радости и жизнелюбия. Он придает смелости и открывает путь к материальному процветанию.
Лев
Кристалл изобилия: изумруд
Финансовая энергия Льва находится под покровительством Меркурия, а изумруд в этом случае служит источником ментальной активности, логики и решительности. Для Львов он также становится магнитом для богатства.
Дева
Кристалл изобилия: жемчуг
Финансовую область Дев направляет Венера, и жемчуг идеально соответствует ее мягкой и уравновешенной энергии. Он наполняет Дев нежностью, спокойствием и внутренней уверенностью.
Весы
Кристалл изобилия: красный гранат
Весы черпают свою силу в финансовых вопросах через энергию Марса. Красный гранат символизирует волю, страсть и решительность. Он помогает Весам идти к благополучию с четкой целью.
Скорпион
Кристалл изобилия: лазурит
Юпитер управляет финансовыми потоками Скорпионов. Лазурит – кристалл интуиции и духовного изобилия – резонирует с их энергией. Он наполняет мышление мудростью и притягивает роскошь.
Стрелец
Кристалл изобилия: дымчатый кварц
Финансовый успех Стрельцов направляется Сатурном. Дымчатый кварц очищает от негатива и помогает оставаться сосредоточенным на долгосрочных целях.
Козерог
Кристалл изобилия: содалит
Уран управляет финансовыми перспективами Козерогов. Содалит пробуждает мышление, усиливает проницательность и вдохновляет на практичные идеи. Он способствует не только интеллектуальному, но и материальному росту.
Водолей
Кристалл изобилия: селенит
Финансовая энергия Водолеев подчинена Нептуну. Селенит – легкий и очищающий кристалл – помогает усилить связь с интуицией.
Рыбы
Кристалл изобилия: яшма
Венера управляет финансовой стороной жизни Рыб. Яшма питает сердечную энергию, помогает в развитии отношений и способствует материальному изобилию.
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