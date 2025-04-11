#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
515.18
570.66
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
515.18
570.66
6.06
Советы

Названы самые неприступные в любви и отношениях знаки зодиака

Знаки зодиака, гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 14:07 Фото: freepik
Астролог Ирина Шалева назвала знаки зодиака, симпатии которых добиться труднее всего, – они буквально неприступны, сообщает Zakon.kz.

Первые – Козероги.

По словам астролога, они сами по себе достаточно рациональны и живут больше не чувствами, а разумом.

"Они могут быть холодны и закрыты в плане проявления эмоций, их сердце, как сейф с кодовым замком. Часто это связано с желанием проверить потенциального партнера, чтобы потом не разочаровываться в нем. Чтобы завоевать доверие Козерогов, нужно проявить терпение и выдержку", – пояснила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Скорпионы тоже бывают крайне осторожны в выборе партнеров. Представители этого знака всегда начеку, так как не хотят быть обманутыми и уязвимыми.

"Они привыкли все контролировать, поэтому изначально могут держать других людей на дистанции, не подпуская к себе слишком близко. А прежде чем открыться кому-то, могут устроить пару проверок".Ирина Шалева

Завоевать сердце Скорпиона – это целое испытание. Чтобы добиться его симпатии, нужно показать искренность и готовность к глубоким отношениям. И, конечно, не стоит пытаться как-то обмануть – представители этого знака чувствуют фальшь за километр.

И третий знак – Водолеи. Они, по мнению Шалевой, больше всего на свете ценят свою свободу и независимость. Поэтому для них важно, чтобы партнер оказался не только интересным собеседником и хорошим другом, но и человеком, который не будет пытаться их изменить или хоть в чем-то ограничивать. В противном случае они могут очень быстро отдалиться.

"Чтобы привлечь внимание Водолея, важно не навязывать ему мысли и идеи, а предоставлять полную свободу самовыражения, тогда он откроет сердце", – отметила эксперт.

Ранее эзотерик перечислила знаки зодиака, которые в апреле 2025 года поймают волну денежной удачи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Планируем переезд и знакомство": известный астролог поделилась прогнозом на 11 апреля
Советы
10:21, Сегодня
"Планируем переезд и знакомство": известный астролог поделилась прогнозом на 11 апреля
Гороскоп на 11 апреля: держите происходящее под контролем
Советы
08:40, Сегодня
Гороскоп на 11 апреля: держите происходящее под контролем
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: