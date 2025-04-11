Названы самые неприступные в любви и отношениях знаки зодиака

Астролог Ирина Шалева назвала знаки зодиака, симпатии которых добиться труднее всего, – они буквально неприступны, сообщает Zakon.kz.

Первые – Козероги.

По словам астролога, они сами по себе достаточно рациональны и живут больше не чувствами, а разумом.

"Они могут быть холодны и закрыты в плане проявления эмоций, их сердце, как сейф с кодовым замком. Часто это связано с желанием проверить потенциального партнера, чтобы потом не разочаровываться в нем. Чтобы завоевать доверие Козерогов, нужно проявить терпение и выдержку", – пояснила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Скорпионы тоже бывают крайне осторожны в выборе партнеров. Представители этого знака всегда начеку, так как не хотят быть обманутыми и уязвимыми.

"Они привыкли все контролировать, поэтому изначально могут держать других людей на дистанции, не подпуская к себе слишком близко. А прежде чем открыться кому-то, могут устроить пару проверок". Ирина Шалева

Завоевать сердце Скорпиона – это целое испытание. Чтобы добиться его симпатии, нужно показать искренность и готовность к глубоким отношениям. И, конечно, не стоит пытаться как-то обмануть – представители этого знака чувствуют фальшь за километр.

И третий знак – Водолеи. Они, по мнению Шалевой, больше всего на свете ценят свою свободу и независимость. Поэтому для них важно, чтобы партнер оказался не только интересным собеседником и хорошим другом, но и человеком, который не будет пытаться их изменить или хоть в чем-то ограничивать. В противном случае они могут очень быстро отдалиться.

"Чтобы привлечь внимание Водолея, важно не навязывать ему мысли и идеи, а предоставлять полную свободу самовыражения, тогда он откроет сердце", – отметила эксперт.

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