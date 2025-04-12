Мечта любой тещи: астролог перечислила самые семейные знаки зодиака

Не секрет, что у каждой тещи есть свои представления об идеальном зяте. Звезды могут подсказать, какие знаки зодиака лучше всего подходят для почетной роли жениха, сообщает Zakon.kz.

Своим мнением на этот счет в интервью с m24.ru поделилась астролог Ольга Сохолтуева.

Эксперт считает, что мужчины, которые родились под созвездиями Девы, Козерога и Тельца – лучшие зятья благодаря своей практичности и трудолюбию. Эти качества, по словам астролога, гарантируют финансовое благополучие семьи. Также в список вошли Раки и Скорпионы.

"Раков можно назвать лучшими семьянинами. Они живут по принципу "все в дом" и очень практичны. Такой зять и с детьми сам погуляет, и дачный участок поможет обустроить, и всегда выслушает, поймет, пожалеет", – объяснила Сохолтуева.

Скорпионы, по ее мнению, тоже имеют все шансы понравиться родителям невесты, так как они известны своей собранностью, выносливостью и преданностью.

Исключением среди водных знаков являются Рыбы. Сохолтуева отмечает, что они далеко не всегда демонстрируют склонность к созданию крепких семейных уз.

"Представители этого знака, конечно, домашние, но непрактичные и часто "уплывают" в какие-то свои увлечения, например, в компьютерные игры. Это точно не понравится теще и тестю", – рассказала астролог.

Ранее астрологи назвали пять знаков, которые не имеют качеств хорошего семьянина, поскольку не способны построить крепкие и основанные на доверии отношения.