#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
514.94
583.74
6.13
Советы

Мечта любой тещи: астролог перечислила самые семейные знаки зодиака

любовь, молодожены, свадьба, семья, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 14:27 Фото: pixabay
Не секрет, что у каждой тещи есть свои представления об идеальном зяте. Звезды могут подсказать, какие знаки зодиака лучше всего подходят для почетной роли жениха, сообщает Zakon.kz.

Своим мнением на этот счет в интервью с m24.ru поделилась астролог Ольга Сохолтуева.

Эксперт считает, что мужчины, которые родились под созвездиями Девы, Козерога и Тельца – лучшие зятья благодаря своей практичности и трудолюбию. Эти качества, по словам астролога, гарантируют финансовое благополучие семьи. Также в список вошли Раки и Скорпионы.

"Раков можно назвать лучшими семьянинами. Они живут по принципу "все в дом" и очень практичны. Такой зять и с детьми сам погуляет, и дачный участок поможет обустроить, и всегда выслушает, поймет, пожалеет", – объяснила Сохолтуева.

Скорпионы, по ее мнению, тоже имеют все шансы понравиться родителям невесты, так как они известны своей собранностью, выносливостью и преданностью.

Исключением среди водных знаков являются Рыбы. Сохолтуева отмечает, что они далеко не всегда демонстрируют склонность к созданию крепких семейных уз.

"Представители этого знака, конечно, домашние, но непрактичные и часто "уплывают" в какие-то свои увлечения, например, в компьютерные игры. Это точно не понравится теще и тестю", – рассказала астролог.

Ранее астрологи назвали пять знаков, которые не имеют качеств хорошего семьянина, поскольку не способны построить крепкие и основанные на доверии отношения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Назван самый опасный вид наушников
Советы
12:03, Сегодня
Назван самый опасный вид наушников
"Расслабьтесь": общий гороскоп на 12 апреля
Советы
06:20, Сегодня
"Расслабьтесь": общий гороскоп на 12 апреля
Как "притянуть" богатство с помощью ювелирных камней всем знакам зодиака
Советы
04:20, 12 апреля 2025
Как "притянуть" богатство с помощью ювелирных камней всем знакам зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: