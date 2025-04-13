Не спешите принимать решения: воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 13 апреля 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют Овну не спешить с принятием любых серьезных решений – лучше потратить время на то, чтобы собрать "доказательную базу". Скорее всего, Овен чего-то не предусмотрел или не владеет всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ему сегодня надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого он может смело бросаться в бой.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Вероятно, что придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Телец может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Тельца из колеи, звезды советуют быть готовым к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В общении с окружающими Близнецы способны упрямо стоять на своем. В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет их этот день, неудивительно, если Близнецы станут источником жарких конфликтов. Звезды советуют держать свое драгоценное "единственно верное" мнение при себе, а если все-таки высказали – быть готовыми пойти на компромисс и даже извиниться.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Рака все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол. День склоняет его к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому он будет изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи его способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Рак сегодня сможет удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.

Лев (23 июля – 22 августа)

В воскресенье Лев способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул. Это может привести его к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательный Лев сегодня имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дева может оказаться втянута в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно – от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды советуют не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах – обиды и взаимные претензии сегодня могут завести вас слишком далеко.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В голосе Весов будут то и дело звенеть командирские нотки: они способны горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет стопроцентной уверенностью в том, что они делают, поэтому нежелание окружающих им помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Весам стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ними рядом. В конце концов, они ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то – если, конечно, такая необходимость у Скорпиона есть. То, о чем он не решался поговорить, вопросы, которые он стеснялся задать, – все это сегодня он может сделать без опаски. День склоняет к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет ему поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Уверенность в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем Стрелец был убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как он думал, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Стрелец и сам пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, сегодня следует быть готовым к переменам, даже если это "всего лишь" перемены в его голове.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерог будет склонен досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе. Неясность в делах или в словах будет его раздражать, заставляя вникать до тех пор, пока для него не останется белых пятен. Это позволит ему избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Козерог издевается над ними, – такую массу уточняющих вопросов он способен сегодня задать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей должен решить, от чего ему уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, его тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно. Возможно, сегодня Водолею придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы не будут склонны к компромиссам. "Да" – значит "да", "нет" – значит "нет", все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Рыб к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые их попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, следует избавиться от иллюзии, что они могут кому-то что-то доказать – сегодня это точно не получится.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.