Аналитик назвала способ прожить почти без денег

Финансовая грамотность и четкий план расходов могут помочь сделать накопления. Оказывается, есть и более жесткие методы для восполнения "подушки безопасности", сообщает Zakon.kz.

По мнению аналитика Эрянии Бочкиной, можно научиться жить практически без денег. Финансовым секретом эксперт поделилась в беседе с агентством "Прайм".

Бочкина пояснила, что достичь такой способности поможет постепенное сокращение ежедневных.

"Можно начинать с коротких периодов – например, недели или месяца. Составляйте планы покупок, чтобы сократить спонтанные расходы. Отказаться от лишних трат на неделю, месяц или даже год будет особенно полезно для шопоголиков", – пояснила эксперт.

Она отметила, что сначала будет тяжело, но со временем такой образ жизни затянет.

"Кто-то прекращает покупать новые вещи – одежду, косметику, еду на вынос, а затем делится впечатлениями в соцсетях", – говорит аналитик.

Она пояснила, что существуют и долгосрочные стратегии – low/underconsumption core и normal consumption core – в переводе "недостаточное" и "нормальное" потребление.

"Чтобы их придерживаться, используйте вещи до полного износа и не накапливайте их, старайтесь питаться дома и готовить самостоятельно, минимизируйте затратные развлечения. Не забывайте о подписках и услугах, которые вы не используете – их отмена может значительно снизить ежемесячные расходы", – сказала Бочкина.

Эксперт пояснила, что в финансах, как и в диетологии, термин "детокс" означает интенсивный, но временный отказ от лишнего.

"Запланируйте траты на ближайшие 2-3 месяца до выхода из финансового детокса. Так вы сможете избежать импульсивных решений и сохранить осознанный подход к потреблению, заключила аналитик. Это позволит пройти финансовый детокс и выработать осознанный подход к потреблению", – заключила Бочкина.

Ранее психологи рассказали, как вычислить в себе внутреннего шопоголика и понять, где грань между обычными походами по магазинам и манией скупать все ненужное.