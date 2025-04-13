Гороскоп на май от Тамары Глобы: кому повезет в любви и финансах

Май – месяц, наполненный движением, переменами и важными решениями. Популярный астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом на последний весенний месяц и рассказала, для кого май станет временем новых начинаний, любви и финансового роста, сообщает Zakon.kz.

Овен

Май принесет Овнам бурю событий и многообещающих встреч. Это благоприятное время для любви, зачатия и активного отдыха. Возможны новые отношения или укрепление уже существующих. Период особенно удачен для путешествий, спорта и реализации творческих задумок. Финансовая ситуация улучшится: откроются шансы на дополнительный доход и реализацию давних мечт.





Телец

Тельцов ждет период умственных и творческих открытий. Финансовое положение будет стабильным, но стоит быть осторожнее с тратами – возможны непредвиденные расходы на дом или здоровье близких. Май также обещает интересные поездки, которые могут принести не только эмоции, но и прибыль. От импульсивных решений лучше воздержаться.

Близнецы

Для Близнецов май станет временем общения, новых знакомств и воплощения идей. Друзья помогут продвинуться вперед. Однако стоит быть начеку – в середине месяца возможны кражи или срыв договоренностей. Конец мая принесет обновление и возможность отпустить старые тяготы. Откроются новые горизонты как в любви, так и в личностном росте.

Рак

У Раков май будет насыщен переменами. Возможна смена руководства или переосмысление карьерных целей. Вас ждут необычные знакомства и предложения. Поездки и работа вдали от дома принесут плоды, особенно если вы окружены понимающими людьми. Не исключены перемены в приоритетах.

Лев

Для Львов месяц откроется возможностями в личной жизни и творчестве. Знакомства окажутся судьбоносными. Однако стоит аккуратнее планировать финансы – возможны непредвиденные траты. Изменения в кругу общения также не исключены: кто-то покинет вашу жизнь, уступив место новым связям.

Дева

Девам стоит быть аккуратнее в финансовых вопросах. В отношениях с партнерами потребуется такт, особенно в поездках – не исключены конфликты. Важное внимание стоит уделить семье и детям. Конец месяца обещает карьерный поворот: появится шанс на новую должность, пусть и с определенными ограничениями.

Весы

Весам май сулит успехи вдали от дома. Приглашения в поездки или работа с зарубежными партнерами принесут плоды. В профессиональной сфере возможны перемены – смена коллектива или партнеров. Во второй половине месяца стоит быть внимательнее к окружающим и расходам. Конец мая благоприятен для смены места жительства.

Скорпион

Скорпионам придется сосредоточиться на работе и здоровье. Руководство будет требовательно, придется действовать быстро и четко. Однако труды окупятся: работа принесет доход и признание. Важно поддерживать родных и уделять внимание дому – возможны перемены в бытовой сфере.

Стрелец

Май для Стрельцов – период плодотворной работы, семейных дел и яркой любви. Возможны удачные поездки и творческие прорывы. Однако середина месяца может принести неудачи или срывы планов. В конце месяца ожидаются дополнительные расходы, связанные с семьей или отдыхом.

Козерог

Козероги сосредоточатся на домашнем уюте, ремонте и заботе о близких. Особое внимание потребуется детям и родителям. Любовные отношения и творчество порадуют результатами. Но не забывайте: чем выше доходы, тем выше и расходы – будьте предусмотрительны.

Водолей

Водолеям откроются новые пути – в учебе, карьере, личной жизни. Вы получите шанс реализовать старые мечты, но окружающие потребуют вашего внимания. Возможны напряжения в партнерских отношениях и в делах, связанных с техникой или доходами. Конец месяца обещает крупные и перспективные перемены.

Рыбы

Май для Рыб – это месяц расчетов и переоценки. Придется закрыть старые дела и подготовиться к новым проектам. Возможны серьезные траты, но и доходы будут на уровне. В личной жизни не исключены сюрпризы из прошлого, появление старых знакомых или возобновление отношений. Конец месяца благоприятен для решения вопросов с недвижимостью и переезда.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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