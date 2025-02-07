Актуально для алматинцев: загрязнение воздуха влияет на когнитивные способности – исследование
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что даже кратковременное воздействие высоких концентраций загрязненного воздуха влияет на способность человека концентрироваться и распознавать чужие эмоции.
Исследователи проанализировали данные когнитивных тестов, которые прошли 26 участников до и после того, как они подверглись воздействию высоких концентраций твердых частиц (ТЧ) с помощью дыма свечи или чистого воздуха в течение часа.
"Участники, подвергшиеся воздействию загрязненного воздуха, не так хорошо избегали отвлекающей информации. Это означает, что в повседневной жизни вы можете больше отвлекаться на ненужные вещи. Походы в супермаркет – хороший пример… Вы больше отвлекаетесь на импульсивные покупки, когда идете по супермаркету, потому что не можете сосредоточиться на своих целях", – сказал доктор Томас Фаэрти из Университета Бирмингема (Великобритания), соавтор исследования.
Исследование также показало, что после воздействия загрязненного воздуха участники хуже справлялись с когнитивными тестами на оценку распознавания эмоций.
Загрязнение воздуха является одним из самых больших факторов риска для здоровья населения в мире. ВОЗ подсчитала, что загрязнение наружного воздуха ежегодно становится причиной около 4,2 млн преждевременных смертей во всем мире.
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