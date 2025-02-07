Актуально для алматинцев: загрязнение воздуха влияет на когнитивные способности – исследование

Недавнее исследование показало, что загрязнение воздуха снижает способность людей концентрироваться на повседневных задачах. Даже кратковременное воздействие его частиц препятствует вниманию и ухудшает способность распознавать эмоции, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что даже кратковременное воздействие высоких концентраций загрязненного воздуха влияет на способность человека концентрироваться и распознавать чужие эмоции.

Исследователи проанализировали данные когнитивных тестов, которые прошли 26 участников до и после того, как они подверглись воздействию высоких концентраций твердых частиц (ТЧ) с помощью дыма свечи или чистого воздуха в течение часа.

"Участники, подвергшиеся воздействию загрязненного воздуха, не так хорошо избегали отвлекающей информации. Это означает, что в повседневной жизни вы можете больше отвлекаться на ненужные вещи. Походы в супермаркет – хороший пример… Вы больше отвлекаетесь на импульсивные покупки, когда идете по супермаркету, потому что не можете сосредоточиться на своих целях", – сказал доктор Томас Фаэрти из Университета Бирмингема (Великобритания), соавтор исследования.

Исследование также показало, что после воздействия загрязненного воздуха участники хуже справлялись с когнитивными тестами на оценку распознавания эмоций.

Загрязнение воздуха является одним из самых больших факторов риска для здоровья населения в мире. ВОЗ подсчитала, что загрязнение наружного воздуха ежегодно становится причиной около 4,2 млн преждевременных смертей во всем мире.

Ранее ученые выявили заболевания, увеличивающие риск летального исхода от COVID-19.

