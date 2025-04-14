Почему появляются седые волосы и как с этим бороться

С возрастом у любого человека появляется седина на голове. Волосы теряют пигмент меланин, из-за чего становятся серыми, серебристыми или белыми. Причем такие пряди могут появляться и у молодых людей. Zakon.kz узнал у врача трихолога, в чем причина раннего поседения и что с этим делать.

По словам трихолога Татьяны Эйснер, появление седины и выпадения волос – это индивидуальные процессы, на которые влияют возраст, генетика, этническая принадлежность, образ жизни и состояние здоровья. Средний возраст появления первых седых волос выглядит так:

азиаты – 39 лет;

европейцы – 34 года;

африканцы – 44 года;

Генетика или стресс?

Врач считает, что генетика играет ключевую роль как в появлении седины, так и в выпадении волос. Чаще всего седина появляется из-за естественного процесса старения, когда уменьшается количество меланоцитов, вырабатывающих пигмент меланин. Именно он придает волосам цвет.

"Когда меланоциты истощаются, волосы становятся серыми или белыми, на это влияют генетические факторы, которые участвуют в регуляции пигментации и поддержании меланоцитов. Изменения в этих показателях могут ускорить или замедлить процесс появления седины. У некоторых людей седина появляется в 20 лет, а у других в 50, и это в основном наследуется. Также и выпадение волос (алопеция. – Прим. ред.) может иметь аутоиммунную и генетическую природу. Генетика задает предрасположенность, но такие факторы, как стресс, питание, гормоны, заболевания, токсины, могут усиливать проявления. Даже при сильной генетике можно отсрочить седину или алопецию, если устранить провоцирующие факторы". Татьяна Эйснер

Вместе с тем врач отмечает, что дефицит витаминов и гормональные нарушения существенно влияют на выпадение волос и на раннее поседение.

"При восполнении дефицита витамина D или железа возможно восстановление роста волос и замедление поседения". Татьяна Эйснер

Трихолог поясняет, что если у родителей рано появилась седина или облысение, то тогда у их отпрысков повышается вероятность к этим процессам. В случае выпадения волос или появления седины раньше 20-25 лет она рекомендует:

сдать анализы на витамины B12, D, железо, ферритин;

оценить функции щитовидной железы (TSH, T3, T4);

пройти осмотр трихолога или дерматолога.

Между тем Эйснер считает, что стресс оказывает мощное физиологическое воздействие на организм, включая состояние волос.

"Стресс активирует симпатическую нервную систему ("бей или беги"). Вырабатываются гормоны: адреналин, кортизол и норадреналин. Эти сигналы достигают волосяных фолликул, где живут стволовые клетки меланоциты. При сильном или продолжительном стрессе они истощаются, волос перестает получать меланин, и он вырастает белым/серым", – говорит врач.

Интересный факт: недавние исследования показали, что уменьшение стресса может частично обратить седину, если фолликула еще не полностью утратила меланин.

На вопрос, можно ли поседеть за ночь, врач ответила так: это редкое явление, известное в медицине как "внезапное поседение", больше связано с выпадением цветных волос.

"Это популярный миф. Поседеть за ночь нельзя. Волосы, уже выросшие из кожи головы, не могут изменить цвет, поскольку меланин в них зафиксирован. Однако визуальное впечатление резкой седины возможно из-за выпадения пигментированных волос и сохранения седых. Поэтому, скорее всего, это внезапное облысение", – рассказывает врач.

По ее словам, под воздействием сильного стресса или шоковой реакции развивается форма телогеновой алопеции.

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Врач советует периодически сдавать анализы, включить в свой рацион недостающие витамины, ухаживать за волосами специальными средствами и стараться отказываться от вредных привычек.



Специалист рассказала, как защитить волосы от внешних факторов:



Носите головной убор на солнце и во время дождя. Избегайте частой окраски и агрессивного выпрямления волос. Улучшайте кровоснабжение волосяных фолликулов. Снижайте уровень кортизола. Регулируйте половые гормоны.

Также эксперт рекомендует поддерживать режим дня для выработки мелатонина:

ложитесь спать до 23:00;

за час до сна отказаться от смартфона и яркого света;

спите в полной темноте.

И помните, что мелатонин синтезируется в темноте и обладает антиоксидантным действием и именно он защищает волосяные фолликулы и меланоциты от старения.