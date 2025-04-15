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Скорпион, Лев и Козерог – в тройке самых влиятельных знаков

Скорпион, Лев, Козерог, знаки зодиака, астрология, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 16:53 Фото: pexels
Астрологи уверены, что у каждого человека есть энергетическое поле, которое влияет на окружающих и на его собственную судьбу. Так, у трех представителей зодиакального круга эта энергия настолько мощная, что их присутствие невозможно не заметить, сообщает Zakon.kz.

Специалисты считают, что Скорпионы, Львы и Козероги могут заряжать окружающих, менять ход событий и даже интуитивно чувствовать грядущие перемены.

Скорпион

К примеру, астролог Марианна Басс называет Скорпионом настоящими магнитами в мире зодиакальных энергий. Представители этого знака обладают глубокой интуицией и способностью видеть скрытые мотивы окружающих.

Еще эмоциональные Скорпионы известны своей способностью трансформировать реальность. Они могут пережить самые сложные жизненные ситуации и выйти из них еще сильнее. Их аура обладает таинственной притягательной силой, которая делает их выдающимися лидерами, учителями и даже целителями.

Лев

Царственные Львы обладают невероятно мощной, яркой и теплой энергетикой. Люди этого знака не только источают уверенность и силу, но и способны передавать ее другим. Сильная аура Львов делает их естественными лидерами, которые могут вести за собой толпы. Их энергетика связана с солнечной активностью, поэтому они словно излучают тепло и позитив, но если их обидеть, их ярость может быть подобна бушующему пламени.

Козерог

Трудолюбивые Козероги обладают одной из самых устойчивых и стабильных энергий среди всех знаков зодиака. Их поле похоже на скалу, которая не поддается никаким внешним потрясениям. Они могут быть тихими и сдержанными, но их внутренняя сила огромна. Представители этого знака известны своей способностью выстоять в самых сложных жизненных обстоятельствах. Энергетика Козерога связана с землей и космической мудростью.

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Ранее астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака с 14 по 20 апреля. Это неделя перемен: появятся новые импульсы для действий и внутренней стабильности. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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