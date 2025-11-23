#АЭС в Казахстане
Мир

Вейпы оказались грязнее сиденья унитаза

Вред от вейпов, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 05:30 Фото: pixabay
Вейпы оказались в три тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Великобритании доказали, что теплая влажная среда мундштука вейпа может быстро стать рассадником бактерий и грибков, если ее не чистить регулярно. Об этом передает Daily Mail.

Ученые из BioLabTests провели эксперимент, в ходе которого обнаружили, что количество микроорганизмов на парилках растет с огромной скоростью. Уже на третий день использования, вейп собирает на себе в три тыс. раз больше бактерий, чем стульчак в общественном туалете.

"Как и телефоны, вейпы часто берутся в руки и кладутся на различные поверхности, что позволяет микробам, жирам и грязи с рук, карманов и других поверхностей скапливаться на устройстве", – рассказал один из исследователей.

Также врач общей практики Марк Пико назвал действенные способы снизить тягу к вейпам.

Фото Алия Абди
Алия Абди
