Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доктор Павлова: "Ешьте куличи обязательно с яйцами"

Доктор Павлова: &quot;Ешьте куличи обязательно с яйцами&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 05:23 Фото: pixabay
Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова дала советы в светлый праздник Пасхи разговляться яйцом и кусочком кулича. По ее мнению, это очень разумное сочетание, сообщает Zakon.kz.

Как отметила в своем Telegram-канале доктор Павлова углеводный, "сахарный" кулич, съеденный с высокоусвояемым белком яйца замедлит рост глюкозы в крови и в меньшей степени увеличит запасы жировой ткани, как если это было без яйца. Так что, ее совет - ешьте куличи обязательно с яйцами.

По словам Павловой, куличи - неотъемлемая традиция и важная составляющая православной культуры.

При разумном потреблении куличей ничего страшного не случится, только получите удовольствие.

Советы доктора:

  • Не ешьте за раз больше одного кусочка кулича (примерно 100-150 граммов). Особенно если до Пасхи вы соблюдали пост. Это может привести ко вздутию желудка и метеоризму.
  • Пеките куличи сами или выбирайте их тщательнее. Если печете сами, то сахара добавляем как можно меньше - его лучше заменить сладкими сухофруктами. Также в готовке желательно использовать нежирное молоко или кефир (есть даже рецепты кулича на воде!).
  • Откажитесь от сладкой глазированной шапочки кулича. Многие считают, что это самое вкусное в праздничном лакомстве, но ещё и самое насыщенное сахарами. Лучше украсить выпечку теми же сухофруктами или свежими ягодами.

Ранее другой врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, чем чревато злоупотребление главным блюдом пасхального стола, особенно для тех, кто держал пост.

Читайте также

советы врачей
Чем опасен дом после паводка: врачи предупредили казахстанцев о рисках
Женская мода весны 2024: ключевые тренды
Женская мода весны 2024: ключевые тренды
Каким будет 2024 года, прогноз от экстрасенса
Каким будет 2024 год – прогноз от экстрасенса
Елена Вебер
2024 год Пасха Здоровье Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: