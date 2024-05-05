Доктор Павлова: "Ешьте куличи обязательно с яйцами"
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Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова дала советы в светлый праздник Пасхи разговляться яйцом и кусочком кулича. По ее мнению, это очень разумное сочетание, сообщает Zakon.kz.
Как отметила в своем Telegram-канале доктор Павлова углеводный, "сахарный" кулич, съеденный с высокоусвояемым белком яйца замедлит рост глюкозы в крови и в меньшей степени увеличит запасы жировой ткани, как если это было без яйца. Так что, ее совет - ешьте куличи обязательно с яйцами.
По словам Павловой, куличи - неотъемлемая традиция и важная составляющая православной культуры.
При разумном потреблении куличей ничего страшного не случится, только получите удовольствие.
Советы доктора:
- Не ешьте за раз больше одного кусочка кулича (примерно 100-150 граммов). Особенно если до Пасхи вы соблюдали пост. Это может привести ко вздутию желудка и метеоризму.
- Пеките куличи сами или выбирайте их тщательнее. Если печете сами, то сахара добавляем как можно меньше - его лучше заменить сладкими сухофруктами. Также в готовке желательно использовать нежирное молоко или кефир (есть даже рецепты кулича на воде!).
- Откажитесь от сладкой глазированной шапочки кулича. Многие считают, что это самое вкусное в праздничном лакомстве, но ещё и самое насыщенное сахарами. Лучше украсить выпечку теми же сухофруктами или свежими ягодами.
Ранее другой врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, чем чревато злоупотребление главным блюдом пасхального стола, особенно для тех, кто держал пост.
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