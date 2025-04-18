Как вырастить счастливых детей, рассказала семейный психолог
Фото: freepik
Воспитание детей – это искусство, особенно когда речь идет о дочке и сыне, ведь подход к ним может отличаться. Zakon.kz узнал у психолога, как выстроить гармоничные отношения с детьми, учитывая особенности каждого ребенка.
Семейный психолог Салтанат Рамазан воспитала двоих детей – дочь и сына. На примере своей семьи она рассказала, какие подходы в воспитании применяла к каждому из них. И несмотря на то, что методы сильно отличаются, любовь, уважение и осознанность – это базовые ценности, которых придерживалась их семья.
"С малых лет я воспитывала своих детей быть ответственными и самостоятельными во всех делах. Я всегда мечтала, чтобы они умели принимать решения самостоятельно, и старалась не навязывать им свое мнение. Для меня было важно, чтобы они оставались людьми в любых жизненных ситуациях. В нашей семье особое значение имеют справедливость и уважительные человеческие отношения". Салтанат Рамазан
Психолог отмечает, что какие бы ситуации у них не были – ссоры или скандалы, в конце дня они всегда мирились. И она объясняла своим детям, почему была недовольна, и это был отчет своего рода перед детьми. Ребенок должен понимать и различать, что делать хорошо, а что плохо.
Немаловажную роль в воспитании играет индивидуальный подход, который нужно применять к каждой личности. Например, воспитывая девочку, важно окружать ее любовью, проявлять уважение и оказывать поддержку. Необходимо развивать в ней уверенность в себе, учить самостоятельно мыслить, отстаивать личные границы и не бояться быть собой.
"С детства я отдала дочь в музыкальную школу, чтобы она творчески самовыражалась. Даже если у нее что-то не получалось, я старалась поддерживать ее. Девочки должны чувствовать себя в безопасности, и мы как родители должны обеспечить ей это. Нужно объяснять, что никто не может ее обижать, чтобы она могла постоять за себя и открыто рассказать нам о своих переживаниях".Салтанат Рамазан
Наша собеседница рассказывает, что с сыном все было намного иначе. В первую очередь в нем она старалась воспитать самостоятельность, дисциплину и ответственность за свои действия.
"Он тоже с детства ходил в разные спортивные секции, и думаю, это сыграло важную роль в его становлении как личности и привило ему дисциплину. Мы всегда старались дать ему свободу. Ведь родитель должен советовать и направлять. В осознанном возрасте дети уже сами должны принимать решения так, как подсказывает их сердце. Своим чадам я всегда говорила: самое главное в жизни – это ваше развитие. Не только в учебе, но и в умении разбираться в жизни", – подчеркнула психолог.
Говоря о воспитании в целом, психолог отмечает, что каждый человек должен учить не нравоучениями, а собственным примером и пониманием. Поскольку когда ребенок ошибается, он в первую очередь ждет не наказания, а реакции одобрения и поддержки. Поэтому важно давать им свободу.
"Нельзя держать повзрослевших детей при себе – как орлица отпускает птенца, почувствовав нужный момент: не рано и не поздно, так и мы. Да, душа может плакать, бояться, что ему будет холодно и одиноко. Но отпускать нужно с легким сердцем. Иначе, просидев слишком долго в гнезде, он так и не научится летать – его крылья не окрепнут, станут тяжелыми, и он погибнет от того, что не знает, как взлететь".Салтанат Рамазан
Родители не вечны. По закону жизни первыми уходят именно они. Поэтому, если они действительно любят своего ребенка, то должны постараться научить его всему необходимому. Объяснить, какие лекарства нужно принимать при болезни, как защищать себя и прощать. Если ребенок испытывает обиду на кого-то, важно научить его вспоминать хорошие качества этого человека, поясняет она.
Важно: следует показать ребенку, что жизнь многогранна, и в обществе встречаются разные люди. Когда дети взрослеют, родителям особенно нужно проявлять тепло и как можно чаще обнимать их.
Психолог назвала основные тезисы в воспитании детей:
- Начните с себя.
- Развивайте кругозор.
- Не забывайте об эмоциях.
- Не откупайтесь от общения деньгами.
- Поймите ребенка.
- Разрешите насладиться детством.
- Безусловная любовь.
Психолог считает, что всегда важно отпускать с добрыми мыслями – без осуждения, без злобы. Ведь чистое сердце – лучший проводник в будущее. Она верит, что каждый ребенок интуитивно мудр. Им не нужны длинные разговоры – они чувствуют все сердцем. И без слов понимают, когда им плохо, а когда хорошо. В такие моменты они особенно остро чувствуют благодарность: судьба подарила ей удивительных детей. Их воспитывала не только она – их учила жизнь: улица, двор, жизненные обстоятельства.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript