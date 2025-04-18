Как вырастить счастливых детей, рассказала семейный психолог

Воспитание детей – это искусство, особенно когда речь идет о дочке и сыне, ведь подход к ним может отличаться. Zakon.kz узнал у психолога, как выстроить гармоничные отношения с детьми, учитывая особенности каждого ребенка.

Семейный психолог Салтанат Рамазан воспитала двоих детей – дочь и сына. На примере своей семьи она рассказала, какие подходы в воспитании применяла к каждому из них. И несмотря на то, что методы сильно отличаются, любовь, уважение и осознанность – это базовые ценности, которых придерживалась их семья.

"С малых лет я воспитывала своих детей быть ответственными и самостоятельными во всех делах. Я всегда мечтала, чтобы они умели принимать решения самостоятельно, и старалась не навязывать им свое мнение. Для меня было важно, чтобы они оставались людьми в любых жизненных ситуациях. В нашей семье особое значение имеют справедливость и уважительные человеческие отношения". Салтанат Рамазан

Психолог отмечает, что какие бы ситуации у них не были – ссоры или скандалы, в конце дня они всегда мирились. И она объясняла своим детям, почему была недовольна, и это был отчет своего рода перед детьми. Ребенок должен понимать и различать, что делать хорошо, а что плохо.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Айсезім Сагатовна – твой нестандартный коуч🪐 (@aisezym.sagatovna)

Немаловажную роль в воспитании играет индивидуальный подход, который нужно применять к каждой личности. Например, воспитывая девочку, важно окружать ее любовью, проявлять уважение и оказывать поддержку. Необходимо развивать в ней уверенность в себе, учить самостоятельно мыслить, отстаивать личные границы и не бояться быть собой. "С детства я отдала дочь в музыкальную школу, чтобы она творчески самовыражалась. Даже если у нее что-то не получалось, я старалась поддерживать ее. Девочки должны чувствовать себя в безопасности, и мы как родители должны обеспечить ей это. Нужно объяснять, что никто не может ее обижать, чтобы она могла постоять за себя и открыто рассказать нам о своих переживаниях". Салтанат Рамазан