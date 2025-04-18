Пять самых оптимистичных и позитивных знаков зодиака

Астролог Оксана Малкова перечислила пять знаков зодиака, у которых "стакан всегда наполовину полон", сообщает Zakon.kz.

Представители следующих знаков умеют смотреть на мир с улыбкой, вне зависимости от обстоятельств, и способны заряжать других своим позитивом.

"Стрельцы всегда полны энергии, готовы к приключениям и находят плюсы даже там, где другие видят лишь проблемы. Эти люди могут вдохновить окружающих и поднять настроение в любой ситуации", – рассказала Москве 24 Оксана Малкова.

Львы – настоящие солнечные люди. Уверенность и жизнерадостность делают их отличными лидерами, которые способны поддерживать других, даже когда все идет не так, как хотелось бы.

Отличаются энтузиазмом и Овны. К тому же они всегда готовы действовать, а их оптимистичный настрой помогает им не падать духом и искать новые возможности даже в трудные времена.

Оптимистами астролог назвала и Весы.

"Эти люди стремятся к гармонии и доброте. А оптимизм и открытость делают их замечательными друзьями, которые умеют находить радость даже в мелочах", – пояснила Малкова.

Что касается Близнецов, то они всегда ищут приключения и новые источники вдохновения. А их любопытный взгляд на мир позволяет видеть красоту в простых вещах, даже когда жизнь ставит перед ними преграды.

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