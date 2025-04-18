"Проявите упрямство: гороскоп на 19 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи предупреждают, что 19 апреля – день, в течение которого представители всех знаков будут на пике активности, перед которой не смогут устоять даже самые ленивые люди, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня необходимо будет проявить качество, за которое вас обычно ругают – ваше фирменное упрямство. Без него вы вряд ли сможете достичь своей цели.

Телец

Показав окружающим, что вы можете в ущерб собственным интересам, вы сослужите себе недобрую службу: не удивляйтесь, если вами начнут пользоваться в корыстных интересах.

Близнецы

Обманывать нежелательно всегда, но сегодня – особенно: солгав один раз, вы попадете в сложную ситуацию, из которой будет трудно выбраться: она будет требовать от вас новой и новой лжи.

Рак

Нельзя допускать несправедливость по отношению к себе или близким вам людям. Вернуть их в прежний режим отношений будет очень сложно.

Лев

Жизненную энергию, с лихвой отпущенную вам в этот день звездами, нежелательно тратить на выяснение отношений с близкими вам людьми, лучше направить ее на работу, особенно, связанную с творчеством.

Дева

Отказавшись от цели, к осознанию которой шли долго и упорно, вы впоследствии об этом пожалеете, но будет поздно.

Весы

Решив высказать свое мнение, проявите максимум уважения, как к своему собеседнику, так и к его точке зрения. Согласитесь, он имеет полное право не только на нее, но и на возможность его высказать.

Скорпион

Удачный в профессиональном отношении день, в течение которого можно проводить переговоры. Их результатом может стать переход на новую должность или подписание важного финансового договора.

Стрелец

День благоприятен для того, чтобы вспомнить о многочисленных талантах, которыми наградила вас природа.

Козерог

Сегодня любые проблемы профессионального свойства будут разрешаться легко и без напряжения. Поэтому можно приурочить к этому дню самые сложные и трудновыполнимые задачи.

Водолей

Не стоит, как бы вам того ни хотелось, выдавать желаемое за действительное: только взглянув правде в глаза и оценив реальные доводы, вы сможете определить, как ответить на очень важный для вас вопрос.

Рыбы

Если за предыдущий временной период вы смогли продемонстрировать начальству, что готовы трудиться в любых условиях, то вы вполне можете рассчитывать на повышение по службе.

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