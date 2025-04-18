"Проявите упрямство: гороскоп на 19 апреля для всех знаков зодиака
Овен
Сегодня необходимо будет проявить качество, за которое вас обычно ругают – ваше фирменное упрямство. Без него вы вряд ли сможете достичь своей цели.
Телец
Показав окружающим, что вы можете в ущерб собственным интересам, вы сослужите себе недобрую службу: не удивляйтесь, если вами начнут пользоваться в корыстных интересах.
Близнецы
Обманывать нежелательно всегда, но сегодня – особенно: солгав один раз, вы попадете в сложную ситуацию, из которой будет трудно выбраться: она будет требовать от вас новой и новой лжи.
Рак
Нельзя допускать несправедливость по отношению к себе или близким вам людям. Вернуть их в прежний режим отношений будет очень сложно.
Лев
Жизненную энергию, с лихвой отпущенную вам в этот день звездами, нежелательно тратить на выяснение отношений с близкими вам людьми, лучше направить ее на работу, особенно, связанную с творчеством.
Дева
Отказавшись от цели, к осознанию которой шли долго и упорно, вы впоследствии об этом пожалеете, но будет поздно.
Весы
Решив высказать свое мнение, проявите максимум уважения, как к своему собеседнику, так и к его точке зрения. Согласитесь, он имеет полное право не только на нее, но и на возможность его высказать.
Скорпион
Удачный в профессиональном отношении день, в течение которого можно проводить переговоры. Их результатом может стать переход на новую должность или подписание важного финансового договора.
Стрелец
День благоприятен для того, чтобы вспомнить о многочисленных талантах, которыми наградила вас природа.
Козерог
Сегодня любые проблемы профессионального свойства будут разрешаться легко и без напряжения. Поэтому можно приурочить к этому дню самые сложные и трудновыполнимые задачи.
Водолей
Не стоит, как бы вам того ни хотелось, выдавать желаемое за действительное: только взглянув правде в глаза и оценив реальные доводы, вы сможете определить, как ответить на очень важный для вас вопрос.
Рыбы
Если за предыдущий временной период вы смогли продемонстрировать начальству, что готовы трудиться в любых условиях, то вы вполне можете рассчитывать на повышение по службе.
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