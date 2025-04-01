Гороскоп на 1 апреля: проявите терпение

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 1 апреля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов. Если, конечно, ваше существование ими обременено.

Телец

Проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве. Привлечение к этому занятию еще кого-то только помешает вам и спутает планы.

Близнецы

Сегодня терпение будет не просто достоинством. Оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.

Рак

Сегодня вам надлежит быть скромным, выдержанным и спокойным. Основания для подобного издевательства над собственной порывистой натурой будут очевидны.

Лев

Сегодня вы будете непревзойденным специалистом по достижению невозможного. Только не перегрузите себя заказами.

Дева

Все, что вы сегодня будете делать или говорить, будет основано на опыте многих поколений политических и культурных деятелей и прочих ораторов. Так что если у кого возникнут претензии – отсылайте к первоисточникам.

Весы

Сегодня вы будете довольно уязвимы, практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление, придавая ему отрицательную окраску. Чтобы не обидеться на весь свет, лучше ограничить круг общения или и вовсе не выходить из дома.

Скорпион

Сегодняшний день необходимо посвятить активному отдыху. Вечер – общению с людьми, которые понимают вас и которых понимаете вы, ибо после дня активного отдыха на препирательства сил не останется.

Стрелец

Сегодня стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, и толку не будет.

Козерог

Сегодня победа должна оказаться в ваших руках, она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться, вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.

Водолей

Сегодняшний день предназначен звездами исключительно для услаждения себя любимого. Сделайте что-нибудь ради собственного удовольствия.

Рыбы

Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, ибо это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время.

Пять знаков китайского гороскопа, которым повезет уже в апреле.