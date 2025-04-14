#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
514.94
583.74
6.13
Советы

Кому нельзя пить зеленый чай

зеленый чай, польза, вред, врач, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 11:53 Фото: pexels
Зеленый чай славится большим количеством ценного вещества под названием полифенол-эпигаллокатехин галлат (EGCG). Это один из мощнейших антиоксидантов. При этом нужно иметь в виду, что у этого чая есть особенность, которая делает его полезным далеко не для всех, сообщает Zakon.kz.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова подчеркивает, что полифенол уменьшает активность фермента ароматазы.

"Ароматаза конвертирует мужской гормон тестостерон в женский эстрадиол. Термин "мужской гормон", как и "женский", достаточно условный. Они у нас все общие, разница лишь в количестве. Эстрадиол нужен и мужчинам – в определенных дозах. С возрастом, или под влиянием дурных привычек, или при отклонении здоровья ароматаза начинает избыточную конвертацию тестостерона, баланс гормонов в мужском организме склоняется в сторону эстрогенов. Тогда повышается риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний".Зухра Павлова

В продолжение специалист подчеркивает, что зеленый чай нормализует деятельность этого фермента, кроме того, благодаря полифенолу EGCG в своем составе работает как онкопротектор (для профилактики рака), снижая стимуляцию роста новых сосудов и образований.

Это свойство зеленого чая имеет и обратную сторону. Например, он не способствует восстановлению после травм и усиленному росту мышц после физических упражнений.

Кроме того, Павлова напомнила, что любой чай, хоть черный, хоть зеленый, не стоит пить за едой.

Как и кофе, эти напитки являются сильными абсорбентами и вытянут из пищи много полезных веществ. Промежуток между едой и чаем – минимум час.

И напоследок.

"Часто люди думают, что зеленый чай – это одно растение, а черный – совершенно другое. Но это листья с одного и того же куста – Camellia Sinensis, но прошедшие разные виды ферментационных и термических процессов".Зухра Павлова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

С возрастом у любого человека появляется седина на голове. Волосы теряют пигмент меланин, из-за чего становятся серыми, серебристыми или белыми. Причем такие пряди могут появляться и у молодых людей. Zakon.kz узнал у врача трихолога, в чем причина раннего поседения и что с этим делать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Почему появляются седые волосы и как с этим бороться
Советы
10:15, Сегодня
Почему появляются седые волосы и как с этим бороться
Близнецам – разногласия, Львам – путешествия: гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля
Советы
05:20, Сегодня
Близнецам – разногласия, Львам – путешествия: гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля
Гороскоп на май от Тамары Глобы: кому повезет в любви и финансах
Советы
00:08, 14 апреля 2025
Гороскоп на май от Тамары Глобы: кому повезет в любви и финансах
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: