Кому нельзя пить зеленый чай

Зеленый чай славится большим количеством ценного вещества под названием полифенол-эпигаллокатехин галлат (EGCG). Это один из мощнейших антиоксидантов. При этом нужно иметь в виду, что у этого чая есть особенность, которая делает его полезным далеко не для всех, сообщает Zakon.kz.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова подчеркивает, что полифенол уменьшает активность фермента ароматазы.

"Ароматаза конвертирует мужской гормон тестостерон в женский эстрадиол. Термин "мужской гормон", как и "женский", достаточно условный. Они у нас все общие, разница лишь в количестве. Эстрадиол нужен и мужчинам – в определенных дозах. С возрастом, или под влиянием дурных привычек, или при отклонении здоровья ароматаза начинает избыточную конвертацию тестостерона, баланс гормонов в мужском организме склоняется в сторону эстрогенов. Тогда повышается риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний". Зухра Павлова

В продолжение специалист подчеркивает, что зеленый чай нормализует деятельность этого фермента, кроме того, благодаря полифенолу EGCG в своем составе работает как онкопротектор (для профилактики рака), снижая стимуляцию роста новых сосудов и образований.

Это свойство зеленого чая имеет и обратную сторону. Например, он не способствует восстановлению после травм и усиленному росту мышц после физических упражнений.

Кроме того, Павлова напомнила, что любой чай, хоть черный, хоть зеленый, не стоит пить за едой.

Как и кофе, эти напитки являются сильными абсорбентами и вытянут из пищи много полезных веществ. Промежуток между едой и чаем – минимум час.

И напоследок.

"Часто люди думают, что зеленый чай – это одно растение, а черный – совершенно другое. Но это листья с одного и того же куста – Camellia Sinensis, но прошедшие разные виды ферментационных и термических процессов". Зухра Павлова

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