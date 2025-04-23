Алматинцам рассказали, сколько воды они тратят и как платить меньше

Сколько литров воды в день расходуют алматинцы и какие привычки можно ввести в обиход, чтобы платить меньше за живительную влагу, рассказали в "Алматы су" 23 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Многие будут удивлены, узнав, что стандартный расход воды на человека составляет 300 литров в день. Это девять кубов, или 9000 литров в месяц. Но так ли это на практике?

Нормативы расхода воды (по СНиП 2.04.01-85):

Горячая вода – 100 литров/день.

Холодная вода – 200 литров/день.

В многоэтажных домах – до 400 литров на человека/день.

"Для большинства людей фактическое потребление составляет около 120-150 литров в день, особенно если есть счетчики и разумное потребление", – отмечают в "Алматы су".

На что расходуется вода?

Душ или ванна – 100 литров.

Стиральная машина – 100 литров.

Туалет – 50-100 литров.

Посудомоечная машина – 10 литров.

Готовим и пьем – до 7 литров.

Как сэкономить на воде и меньше платить?

Принимайте душ вместо ванны.

Закрывайте кран во время чистки зубов.

Мойте пищу в миске, а не под проточной водой.

Исправьте даже небольшие утечки.

Установите бачок с двойным сливом.

Используйте насадки-аэраторы.

Эти простые действия помогут снизить потребление воды в 2-3 раза. Это особенно важно для тех, у кого нет счетчика, ведь в таком случае тариф будет выше из-за повышающего коэффициента.

В феврале, отвечая на возмущения горожан о подскочивших тарифах на воду, Досаев сказал, что в городе остается проблема ее нерационального использования. Поэтому ввели дифтарифы, чтобы люди начали экономить не только воду, но и свои деньги.