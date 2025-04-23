Алматинцам рассказали, сколько воды они тратят и как платить меньше
Фото: pexels
Сколько литров воды в день расходуют алматинцы и какие привычки можно ввести в обиход, чтобы платить меньше за живительную влагу, рассказали в "Алматы су" 23 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Многие будут удивлены, узнав, что стандартный расход воды на человека составляет 300 литров в день. Это девять кубов, или 9000 литров в месяц. Но так ли это на практике?
Нормативы расхода воды (по СНиП 2.04.01-85):
- Горячая вода – 100 литров/день.
- Холодная вода – 200 литров/день.
- В многоэтажных домах – до 400 литров на человека/день.
"Для большинства людей фактическое потребление составляет около 120-150 литров в день, особенно если есть счетчики и разумное потребление", – отмечают в "Алматы су".
На что расходуется вода?
- Душ или ванна – 100 литров.
- Стиральная машина – 100 литров.
- Туалет – 50-100 литров.
- Посудомоечная машина – 10 литров.
- Готовим и пьем – до 7 литров.
Как сэкономить на воде и меньше платить?
- Принимайте душ вместо ванны.
- Закрывайте кран во время чистки зубов.
- Мойте пищу в миске, а не под проточной водой.
- Исправьте даже небольшие утечки.
- Установите бачок с двойным сливом.
- Используйте насадки-аэраторы.
Эти простые действия помогут снизить потребление воды в 2-3 раза. Это особенно важно для тех, у кого нет счетчика, ведь в таком случае тариф будет выше из-за повышающего коэффициента.
В феврале, отвечая на возмущения горожан о подскочивших тарифах на воду, Досаев сказал, что в городе остается проблема ее нерационального использования. Поэтому ввели дифтарифы, чтобы люди начали экономить не только воду, но и свои деньги.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript