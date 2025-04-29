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Астрологи назвали три знака, которые скоро узнают хорошие новости

Женщина, прыжок, скалы, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 04:20 Фото: pixabay
Астрологи перечисли знаки зодиака, жизнь которых в ближайшее время пополнится неожиданными, но радостными событиями, сообщает Zakon.kz.

Рак

Для вас хорошие новости будут связаны с близкими людьми или домом. Возможно, речь идет о воссоединении, важной победе кого-то из родных или исполнении давнего желания.

Весы

Вы получите предложение, которое перевернет ваше представление о будущем. Это может быть шанс, о котором вы мечтали, или поддержка от того, от кого меньше всего ожидали.

Стрелец

Возможен успех в проекте, приятная неожиданность в личной жизни или долгожданное известие о новой возможности.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря испортит 1 мая.

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Аксинья Титова
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