"Сюрпризы судьбы": астропрогноз на неделю с 28 апреля по 4 мая

Астрологи обещают, что неделя с 28 апреля по 4 мая принесет знакам зодиака динамичные изменения, осознания и важные шаги на пути к новым возможностям, сообщает Zakon.kz.

Овен

Эта неделя станет продолжением масштабных изменений апреля, особенно для предпринимателей и руководителей. Рабочие процессы развиваются в нужном направлении. Заметно улучшается финансовая ситуация.

Телец

Отношения с партнерами из других городов и стран станут более предсказуемыми. Любые усилия, вложенные в развитие контактов, принесут плоды, пусть и не сразу.

Близнецы

В этот период могут быть изменения в жилищном пространстве. Масштаб запланированных обновлений будет зависеть от финансовых возможностей. Возможно, часть расходов возьмут на себя супруг или другие близкие люди.

Рак

Возможны приятные сюрпризы или финансовая поддержка, которая окажется очень кстати. Отношения с родственниками станут более гармоничными. Вероятно, именно вам предстоит сделать первый шаг к урегулированию давних разногласий.

Лев

Неделя принесет прилив энергии и внутреннюю уверенность. Окружающие люди признают ваши заслуги. Поездки будут благоприятны – вас ожидает много новых маршрутов и знакомств. Ограничения, в том числе и финансовые, ослабнут.

Дева

Возможны масштабные организационные мероприятия, включая реструктуризацию бизнеса или подготовку к строительству в ближайшем будущем. Для служащих неделя может стать периодом размышлений.

Весы

Есть шанс урегулировать финансовые вопросы с друзьями или влиятельными людьми, а если существуют юридические споры, можно рассчитывать на частичный прогресс в их решении.

Скорпион

Первая половина месяца – хорошее время, чтобы переключиться на себя и ненадолго отойти от рабочих процессов. Финансовая ситуация остается стабильной. Доходы поступают регулярно как из официальных, так и из дополнительных источников.

Стрелец

Расходов будет достаточно. Возможны крупные изменения в быту, включая серьезный ремонт или подготовку к переезду. Особенно сложным может стать 30 апреля, когда могут возникнуть конфликты буквально из-за пустяков.

Козерог

Влюбленные могут столкнуться с непредсказуемыми эмоциями и противоречивыми чувствами. Каждый стремится к личным интересам, а компромисс дается сложнее. Может возникнуть необходимость заботиться о близких.

Водолей

Если есть нерешенные вопросы, их лучше проработать, чтобы не усугублять ситуацию. Финансовые споры, связанные с деньгами, могут снова активироваться. Хорошие дни для обучения, общения и продвижения своих идей.

Рыбы

Период благоприятен для восстановления сил, творчества и душевных разговоров. Яркие чувства, страстные отношения, финансовые движения – таковы основные события недели.

Ранее астрологи перечислили, кому финансово повезет в апрельское новолуние.