Астрологи перечислили, кому финансово повезет в апрельское новолуние
Для Тельцов наступит хорошее время для начала возвращения к своей идентичности, определения своих потребностей.
Для Дев может открыться еще одно направление, которое обеспечит заработок.
Козерогам, возможно, откроется понимание, какое хобби можно сделать бизнесом. Речь идет о своем деле, которое постепенно принесет доход.
Знаку Лев повременит с планами, потому что ему захочется чего-то яркого, а вокруг люди будут более заземленные.
Для Скорпиона в новолуние наступит непростой период, потому что никто не готов к эмоциональным вещам, в приоритете будут только деньги, факты, подтверждения.
Водолей может чувствовать напряжение, поскольку хочется легкого общения, обмена информацией, а не просто разговоров о деньгах.
Рак может получить поддержку от людей, с кем можно вместе работать над финансовым планом.
Знак Рыбы, возможно, увидит, что надо пройти какие-то курсы, получить знания, чтобы увеличить количество своих денег.
Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака живут дольше всех.