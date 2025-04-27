Астрологи перечислили, кому финансово повезет в апрельское новолуние

28 апреля 2025 года наступает апрельское новолуние. Астрологи предупредили, что в этот период в финансовом плане особенно повезет нескольким знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

Для Тельцов наступит хорошее время для начала возвращения к своей идентичности, определения своих потребностей.

Для Дев может открыться еще одно направление, которое обеспечит заработок.

Козерогам, возможно, откроется понимание, какое хобби можно сделать бизнесом. Речь идет о своем деле, которое постепенно принесет доход.

Знаку Лев повременит с планами, потому что ему захочется чего-то яркого, а вокруг люди будут более заземленные.

Для Скорпиона в новолуние наступит непростой период, потому что никто не готов к эмоциональным вещам, в приоритете будут только деньги, факты, подтверждения.

Водолей может чувствовать напряжение, поскольку хочется легкого общения, обмена информацией, а не просто разговоров о деньгах.

Рак может получить поддержку от людей, с кем можно вместе работать над финансовым планом.

Знак Рыбы, возможно, увидит, что надо пройти какие-то курсы, получить знания, чтобы увеличить количество своих денег.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака живут дольше всех.