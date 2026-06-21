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Любовные сюрпризы от звезд: гороскоп на ближайшую неделю

Звезды готовят сюрпризы в любви: гороскоп на 22–28 июня, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 20:48 Фото: magnific.com
Неделя с 22 по 28 июня обещает быть насыщенной в сфере любви и отношений для всех знаков зодиака. Астрологический прогноз указывает на благоприятные изменения в личной жизни, возможные встречи из прошлого и важные поворотные моменты в коммуникации между партнерами, сообщает Zakon.kz.

По информации YourTango, в ближайшие семь недель общение станет особенно важным, а мысли – более активными и напряженными.

Овен

На этой неделе вы почувствуете сильное стремление к эмоциональной стабильности и семейному уюту – этому способствует влияние трех планет в Раке. В отношениях выбор в пользу мягкости вместо конфликтов принесет отличные результаты. Возможно, вы начнете вспоминать период, когда все казалось особенно удачным, и появится желание вернуть ту атмосферу.

Телец

Неделя обещает стабильный рост в отношениях и ощущение большей внутренней устойчивости. Три планеты в вашем третьем доме усиливают важность общения. Вы станете более эмоционально вовлечены в отношения и будете избегать людей, не дающих чувства безопасности.

Близнецы

Ваш фокус смещается в сторону более реальных и надежных отношений. Все, что не дает ощущения стабильности, теряет значение. Несмотря на привычку к легким связям, сейчас вы стремитесь к более глубокой эмоциональной привязанности. Ваше обаяние усиливается – используйте это.

Рак

Солнце, Меркурий и Юпитер находятся в вашем знаке, что дает уверенность и ясность. Отношения, не дающие чувства безопасности, могут быть вами пересмотрены или завершены. При этом вы будете особенно привлекательны для окружающих. Венера во Льве усиливает желание радости, легкости и удовольствия в личной жизни.

Лев

Венера проходит через ваш знак, делая вас особенно притягательными для других. Вы выглядите и чувствуете себя прекрасно. С переходом Марса в Близнецы в конце недели активизируется сфера дружбы и общения, появятся новые знакомства и социальные связи.

Дева

Солнце, Меркурий и Юпитер находятся в вашем 11-м доме, связанном с друзьями и планами на будущее. Это благоприятное время для общения и встреч. Вы ощущаете больше внутренней устойчивости, что положительно влияет на эмоциональное состояние.

Весы

Венера проходит через ваш 11-й дом, что способствует знакомствам и общению. Для пар это время большей ясности и укрепления отношений. 25 июня может принести стабильность в союзе.

Скорпион

Три планеты в Раке активируют ваш 9-й дом, усиливая интерес к новым горизонтам. Возможна встреча с человеком на расстоянии. В отношениях вы начинаете больше ценить взгляды и мировоззрение партнера.

Стрелец

На этой неделе легкие знакомства отходят на второй план – вам нужны более глубокие эмоциональные связи. Возможны поездки или отношения на расстоянии. Вы начинаете больше интересоваться взглядами партнера.

Козерог

Три планеты в вашем 7-м доме партнерства делают отношения главным фокусом недели. Марс завершает транзит через ваш 5-й дом любви, поэтому стоит уделить больше внимания личной жизни и романтике.

Водолей

Венера в вашем 7-м доме делает вас особенно привлекательными для окружающих. Для пар это хорошее время для укрепления отношений и выхода на новый уровень.

Рыбы

Три планеты в вашем 5-м доме любви усиливают романтическую сферу и эмоциональные связи. Возможны встречи с людьми из прошлого. Венера во Льве добавляет легкости и желания общения и развлечений.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи пророчили важное испытание от Вселенной трем знакам зодиака.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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