Советы

Родительский день в 2026 году: что действительно важно в этот день

Храм, христианство, христиане, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 09:35 Фото: Zakon.kz
Радоница (Родительский день) в 2026 году выпадает на 21 апреля (вторник), девятый день после Пасхи. Это день особого церковного поминовения усопших, когда верующие посещают кладбища, приводят в порядок могилы и молятся за умерших, сообщает Zakon.kz.

Что не стоит делать на кладбище в поминальные дни

Священнослужители подчеркивают, что Радоница – это прежде всего день молитвы и духовной связи с усопшими. В этот день верующим рекомендуется начать утро с посещения храма, подать записки за упокой и только после этого отправляться на кладбище.

На месте можно привести могилу в порядок, убрать мусор, поправить ограду или памятник, зажечь свечу и прочитать краткую молитву.

При этом, конечно же, главным в поминальный день остается именно молитвенное поминовение, а не внешние атрибуты.

Также церковь не одобряет проведение поминальных трапез непосредственно на кладбище и распространенный обычай оставлять на могилах еду и алкоголь, отмечая, что такие действия не имеют отношения к православной традиции.

Более уместным, как гласит публикация издания "Известий", считается собрать родных и близких дома, помолиться и провести поминальный обед в спокойной обстановке, без спешки и постороннего шума.

Также, как заявлено в сообщении "АиФ", название праздника происходит от слова радость, поэтому церковь призывает в этот день не печалиться и не находиться в унынии, а вспоминать своих родных с надеждой и светлой грустью.

История этого праздника уходит корнями к восточным славянам. Они верили, что, умирая, человек не исчезает совсем. Бытует мнение, что если продолжать уважать, вспоминать и поминать предков, то они будут помогать своим потомкам и защищать от невзгод.

Еще отмечено важное заблуждение – отказаться в этот день от работы и полностью посвятить себя молитве.

Грехом не считается и то, если вы перенесете визит на кладбище на ближайшие выходные.

"Церковь не налагает запрета на труд в этот день. Постарайтесь уделить время молитве в храме или дома, но, если служебные обязанности не позволяют сделать это в полной мере, не смущайтесь. Помните: для ушедших душ ваша искренняя, горячая молитва бесконечно важнее исполнения внешних формальностей", – заключил иерей Павел Глибчак.

Антипасха, или Красная горка: что это за праздник и когда его отмечают в 2026 году

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко уже рассказывал о редчайшей точке пересечения в календаре: 12 апреля 2026 года в одной дате сошлись два символа человеческого стремления вверх: День космонавтики и православная Пасха. Такая редкость повторится лишь в 2099 году.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
