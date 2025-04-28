На что обращать внимание при заключении строительных контрактов

Смотрите на ПРАВМЕДИА прямой эфир, посвященный особенностям и тонкостям заключения строительных контрактов.

Вы узнаете:

Какую подготовительную работу должен провести заказчик.

Как правильно сформулировать цель проекта.

Как отразить в контракте ключевые показатели результата и качества продукции.

Как корректно оформить изменения в контракте в связи с ростом цен или заменой материалов.

Также мы рассмотрим и обсудим практический кейс.

Кроме того, в прямом эфире вы можете задать свои вопросы и получить советы наших экспертов.

Спикеры: Андрей Артюшенко – FIDIC Certified Trainer, юрист с более чем 20-летним опытом в строительстве, управляющий партнер юридической фирмы "Артюшенко и партнеры", и Михаил Зяблов – старший юрист юридической фирмы "Артюшенко и партнеры".