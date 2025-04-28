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На что обращать внимание при заключении строительных контрактов

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 15:00 Фото: freepik
Смотрите на ПРАВМЕДИА прямой эфир, посвященный особенностям и тонкостям заключения строительных контрактов.

Вы узнаете:

  • Какую подготовительную работу должен провести заказчик.
  • Как правильно сформулировать цель проекта.
  • Как отразить в контракте ключевые показатели результата и качества продукции.
  • Как корректно оформить изменения в контракте в связи с ростом цен или заменой материалов.
  • Также мы рассмотрим и обсудим практический кейс.

Кроме того, в прямом эфире вы можете задать свои вопросы и получить советы наших экспертов.

Спикеры: Андрей Артюшенко – FIDIC Certified Trainer, юрист с более чем 20-летним опытом в строительстве, управляющий партнер юридической фирмы "Артюшенко и партнеры", и Михаил Зяблов – старший юрист юридической фирмы "Артюшенко и партнеры".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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