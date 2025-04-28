На что обращать внимание при заключении строительных контрактов
Фото: freepik
Смотрите на ПРАВМЕДИА прямой эфир, посвященный особенностям и тонкостям заключения строительных контрактов.
Вы узнаете:
- Какую подготовительную работу должен провести заказчик.
- Как правильно сформулировать цель проекта.
- Как отразить в контракте ключевые показатели результата и качества продукции.
- Как корректно оформить изменения в контракте в связи с ростом цен или заменой материалов.
- Также мы рассмотрим и обсудим практический кейс.
Кроме того, в прямом эфире вы можете задать свои вопросы и получить советы наших экспертов.
Спикеры: Андрей Артюшенко – FIDIC Certified Trainer, юрист с более чем 20-летним опытом в строительстве, управляющий партнер юридической фирмы "Артюшенко и партнеры", и Михаил Зяблов – старший юрист юридической фирмы "Артюшенко и партнеры".
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