Как применяются строительные контракты в евразийском пространстве
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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, в ходе которого мы расскажем о практике применения строительных контрактов FIDIC в евразийском пространстве.
В программе:
Как используется FIDIC в строительной отрасли Грузии:
- Примеры успешных проектов.
- Особенности внедрения и преимущества FIDIC в грузинском контексте.
Практика применения строительных контрактов FIDIC в Казахстане:
- Текущее состояние рынка FIDIC в Казахстане.
- Ключевые кейсы: практический опыт реализации проектов.
- Юридические и нормативные особенности использования FIDIC.
Особенности при финансировании проектов международными финансовыми донорами:
- Почему международные финансовые институты выбирают FIDIC.
- Требования МБРР, ЕБРР и других доноров к контрактным формам.
- Кейсы: реализация проектов с участием международных доноров.
Также эксперты ответят на вопросы и обсудят практические ситуации участников.
Ведущие: Андрей Артюшенко, сертифицированный тренер FIDIC, управляющий партнёр Artyushenko & Partners, Казахстан и Нино Цатурова, член правления ACEG, руководитель юридического департамента и директор Intelligent Solution, Грузия.
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