Как применяются строительные контракты в евразийском пространстве

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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, в ходе которого мы расскажем о практике применения строительных контрактов FIDIC в евразийском пространстве.

В программе: Как используется FIDIC в строительной отрасли Грузии: Примеры успешных проектов.

Особенности внедрения и преимущества FIDIC в грузинском контексте. Практика применения строительных контрактов FIDIC в Казахстане: Текущее состояние рынка FIDIC в Казахстане.

Ключевые кейсы: практический опыт реализации проектов.

Юридические и нормативные особенности использования FIDIC. Особенности при финансировании проектов международными финансовыми донорами: Почему международные финансовые институты выбирают FIDIC.

Требования МБРР, ЕБРР и других доноров к контрактным формам.

Кейсы: реализация проектов с участием международных доноров. Также эксперты ответят на вопросы и обсудят практические ситуации участников. Ведущие: Андрей Артюшенко, сертифицированный тренер FIDIC, управляющий партнёр Artyushenko & Partners, Казахстан и Нино Цатурова, член правления ACEG, руководитель юридического департамента и директор Intelligent Solution, Грузия.

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