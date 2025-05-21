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Общество

Как применяются строительные контракты в евразийском пространстве

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 15:00 Фото: pixabay
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, в ходе которого мы расскажем о практике применения строительных контрактов FIDIC в евразийском пространстве.

В программе:

Как используется FIDIC в строительной отрасли Грузии:

  • Примеры успешных проектов.
  • Особенности внедрения и преимущества FIDIC в грузинском контексте.

Практика применения строительных контрактов FIDIC в Казахстане:

  • Текущее состояние рынка FIDIC в Казахстане.
  • Ключевые кейсы: практический опыт реализации проектов.
  • Юридические и нормативные особенности использования FIDIC.

Особенности при финансировании проектов международными финансовыми донорами:

  • Почему международные финансовые институты выбирают FIDIC.
  • Требования МБРР, ЕБРР и других доноров к контрактным формам.
  • Кейсы: реализация проектов с участием международных доноров.

Также эксперты ответят на вопросы и обсудят практические ситуации участников.

Ведущие: Андрей Артюшенко, сертифицированный тренер FIDIC, управляющий партнёр Artyushenko & Partners, Казахстан и Нино Цатурова, член правления ACEG, руководитель юридического департамента и директор Intelligent Solution, Грузия.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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