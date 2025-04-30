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Советы

"Не торопитесь с выводами": гороскоп на 30 апреля для всех знаков

Иллюзия, люди, пара, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 07:18 Фото: pexels
30 апреля астрологи предупреждают: прежде чем что-то сделать, необходимо скрупулезно взвесить все за и против, и только потом двигаться в том или ином направлении, сообщает Zakon.kz.

Овен

Категорически не рекомендуется сомневаться в правильности своих действий: что бы вам ни внушали окружающие. Не отступайте от принятого ранее решения ни на шаг.

Телец

"Склеить" разбитую сегодня "чашку" отношений с близкими удастся нескоро, а, возможно, итогом разлада и вовсе может стать расставание, поэтому важно искать компромиссы.

Близнецы

Принимая важное решение, учитывайте не только собственное, но постороннее мнение: непременно посоветуйтесь с теми, кому доверяете.

Рак

Если использовать умение входить в положение других людей и снисходительно относиться к чужим слабостям, то вы сможете рассчитывать на такое же отношение с их стороны.

Лев

В любой ситуации, насколько бы сложной и запутанной она ни казалась, не стоит искать виноватых. Гораздо конструктивнее ответить на вопрос: что делать в данной ситуации?

Дева

Необходимую вам в этот день помощь смогут оказать только близкие люди, поэтому, столкнувшись с затруднениями, обращайтесь именно к ним.

Весы

Задаваясь вопросом, как жить дальше, прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг. Ответ придет в виде знака судьбы.

Скорпион

Общаясь с коллегами, не раскрывайте свои профессиональные секреты. Непорядочный человек может воплотить в жизнь сгенерированную вами идею, выдав ее за свою.

Стрелец

Гоняясь сразу за несколькими "зайцами" – прежде всего профессиональными – вы, в соответствии с известной пословицей, рискуете не поймать ни одного.

Козерог

Не стоит брать на себя повышенные трудовые обязательства – лучше потратить время на более интересное занятие.

Водолей

Возможные семейные неурядицы – не повод для серьезных разборок: недоразумения случаются у всех.

Рыбы

Энергию, которая необходима для жизни и работы, можно черпать, как общаясь с родными людьми, так и занимаясь тем, что заведомо принесет вам удовольствие – прежде всего, конечно же, своим хобби.

Ранее астрологи назвали три знака, которые скоро узнают хорошие новости.

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Аксинья Титова
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