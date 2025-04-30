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Трем знакам зодиака повезет во всех делах на этой неделе

Человек, трюк, техника, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 08:55 Фото: pexels
Для некоторых знаков зодиака наступает момент, когда энергия удачи будет сопровождать каждый их шаг, сообщает Zakon.kz.

Лев

Перед вами откроется множество возможностей для проявления своих талантов и лидерских качеств. Ваша яркость, уверенность и умение вдохновлять других станут магнитом для удачи.

Стрелец

Завершение проектов, новые начинания, важные встречи – все будет складываться лучше, чем вы могли ожидать. Сейчас самое время мечтать широко и действовать смело.

Козерог

На этой неделе даже сложные задачи будут решаться с минимальными усилиями. Успех в делах укрепит вашу репутацию, а внутреннее чувство удовлетворения даст силы для новых достижений.

Ранее астрологи назвали три знака, которые скоро узнают хорошие новости.

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Аксинья Титова
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