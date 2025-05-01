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Астролог назвала три знака зодиака, которым особенно повезет в мае

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 23:35 Фото: pixabay
Май обещает быть месяцем перемен и ярких возможностей. Уже в начале месяца Меркурий завершает ретроградное движение, возвращая ясность мыслям и уверенность в действиях, сообщает Zakon.kz.

8 мая произойдет новолуние в Тельце – астрологи считают это отличным моментом для финансовых начинаний. А под конец месяца Юпитер сменит знак, переходя из прагматичного Тельца в интеллектуальные Близнецы. Это время открытий, свежих идей и полезных знакомств.

Согласно прогнозу ясновидящей Кажетты Ахметжановой, особенно благоприятным май окажется для трех знаков зодиака, пишет издание "Вечерняя Москва"

Лев

Представителям этого знака месяц принесет душевное тепло и ощущение гармонии. Главное – не искать подтверждения успеха в цифрах: май подарит Львам эмоциональное обновление. В жизни появятся легкость, радость, приятные разговоры и ощущения, будто все идет своим чередом. Даже небольшие трудности отойдут на второй план. Это подходящее время, чтобы жить с открытым сердцем и наслаждаться каждым днем.

Дева

Если в апреле Девы сталкивались с непониманием на работе, то в мае ситуация резко изменится. Станет проще договариваться, конфликтов станет меньше, а сложные задачи начнут решаться с удивительной легкостью. Авторитет Дев возрастет, а коллеги и руководство будут внимательнее прислушиваться к их мнению. Это подходящий момент, чтобы заявить о себе и своих амбициях – велика вероятность профессионального роста.

Водолей

Май откроет перед Водолеями финансовые возможности. Деньги будут поступать неожиданно – в виде премий, бонусов, подарков или новых источников дохода. Возможно появление интересных идей, способных принести стабильный заработок в будущем. Тем, кто находится в поиске работы, стоит ждать выгодных предложений. Водолеи почувствуют, что умеют притягивать не только людей, но и ресурсы – легко и красиво.

Ранее астрологи назвали три знака, которые скоро узнают хорошие новости.

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Айсулу Омарова
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