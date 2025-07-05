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Наука и технологии

Ученые нашли способ ускорить компьютеры в 1000 раз

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 14:42 Фото: pixabay
Передовой метод управления электронными свойствами материалов, который может ускорить работу электроники в 1000 раз, разработали американские ученые, сообщает Zakon.kz.

По мнению представителей Северо-Восточного университета, это откроет путь к созданию терагерцовых процессоров. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).

"Специалисты использовали квантовый материал 1T-TaS2, который способен мгновенно переключаться между проводящими и изолирующими состояниями под воздействием света и температуры. Метод, названный "термическим гашением", дает возможность управлять проводимостью материала с беспрецедентной точностью", – говорится в публикации.

Уточняется, что современные чипы основаны на кремнии и требуют сложных интерфейсов между проводящими и изолирующими компонентами. Новый подход позволяет использовать один материал, который можно переключать светом, что упрощает конструкцию и увеличивает скорость работы устройств.

Ранние попытки управлять проводимостью материалов были ограничены сверхнизкими температурами и кратковременными эффектами. Теперь ученые добились стабильного переключения при комнатной температуре.

"Сейчас процессоры работают в гигагерцах, но наша технология позволит перейти на терагерцы", – объяснил Альберто де ла Торре, ведущий автор исследования.

Кремниевые технологии приближаются к физическим пределам, и квантовые материалы могут стать основой для следующего поколения вычислительных устройств, отметили специалисты.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, как приобретение суперкомпьютера будет стимулировать развитие вычислительных мощностей в Казахстане.

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Андрей Дюсупов
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